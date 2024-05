Jennifer Lopez risponde a un giornalista che le chiede del divorzio con Ben

La favola di Ben Affleck e Jennifer Lopez potrebbe non avere il lieto fine sperato dai due. In USA i media stanno continuando a parlare di un imminente divorzio per la coppia d’oro di Hollywood. Una fonte ha rivelato a InTouch che JLo e il marito sono in crisi da tempo e che presto annunceranno la separazione.

Adesso anche Page Six e il Daily Mail hanno raccolto altre testimonianze di una persona che sarebbe vicina ai due attori: “A spingere per la fine della storia è stato lui. Ben Affleck agli amici ha definito il matrimonio un ‘sogno febbrile’. Il 51enne è pronto a porre fine al suo matrimonio durato due anni, arrivando addirittura a sostenere che la decisione di sposarsi è stata dovuta a una follia temporanea. Ha anche rivelato che era così innamorato della compagna che non riusciva a pensare lucidamente sul matrimonio. Anche se negli ultimi giorni è stato visto con Lopez, ora sente che la sua strada è un’altra e che è pronto per voltare pagina e andare avanti. Se ci fosse un modo per divorziare subito e giustificare tutto come una ‘pazzia temporanea’, lo farebbe. Dice che ora è tornato in sé e capisce che non è possibile che funzioni“.

Jennifer Garner is reportedly “encouraging” her ex-husband Ben Affleck to “work on his marriage” with Jennifer Lopez as rumors of their divorce loom. https://t.co/0LSOWJunt0 pic.twitter.com/hvMHPRfFDS — Page Six (@PageSix) May 22, 2024

Jennifer Lopez risponde a un giornalista.

Durante una conferenza stampa sul suo nuovo film Atlas, JLo ha risposto a un giornalista che le ha chiesto se fossero veri i rumor sul divorzio: “Lo sai bene“. Una risposta enigmatica e Perez Hilton si è chiesto: “‘Lo sai bene, meglio di così’, nel senso che non dobbiamo credere alle voci? Oppure ‘Tu lo sai bene’, nel senso che non è opportuno fare domande sul gossip alla conferenza stampa di un film? Forse questa ipotesi è più plausibile“.

Intanto una smentita è arrivata dal fan numero uno di Jennifer, Malgy: “Cristiano Malgioglio fa sapere che un amico, un ballerino americano, della coppia gli ha confidato un fatto: le voci di crisi tra Ben Affleck e Jennifer Lopez sarebbero infondate. – si legge su Dagospia – E aggiunge che l’ attore sarebbe sempre più vicino alla sua donna: segue persino le prove dei concerti che la Lopez sta preparando“.

Malgy > le fonti del Daily Mail!