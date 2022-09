Amazfit lancia GTS 4 Mini, lo smartwatch che fa (quasi) tutto a meno di cento euro

Amazfit ha annunciato il nuovo smartwatch nella sua famiglia di quarta generazione delle serie GTR e GTS, Amazfit GTS 4 Mini. L’orologio, pensato per essere particolarmente leggero, offre monitoraggio della salute 24 ore su 24, 120 modalità sportive e un display a colori HD da 1,65 pollici. La cassa è in lega di alluminio spessa 9,1 mm e con 19 grammi di peso. Quattro colori disponibili, tra cui Midnight Black, Flamingo Pink, Mint Blue e Moonlight White. Il display è un AMOLED a colori con risoluzione di 336 x 384 pixel e 309 ppi, con più di 50 quadranti già disponibili tra cui scegliere e la funzione always on. Gli allenamenti possono essere monitorati in qualsiasi ambiente, grazie a cinque sistemi di posizionamento satellitare e alla tecnologia brevettata dell’antenna GPS a polarizzazione circolare, che migliora le prestazioni e la precisione del posizionamento. Amazfit GTS 4 Mini ha una batteria con capacità di 270 mAh, sufficiente per funzionare fino a 15 giorni senza ricarica con un utilizzo tipico, e fino a 45 giorni in modalità risparmio batteria.

Grazie all’integrazione del sensore ottico biometrico BioTracker 3.0 PPG sviluppato in proprio, Amazfit GTS 4 Mini offre la gestione approfondita dei propri dati personali, tra cui il monitoraggio 24 ore su 24 della frequenza cardiaca, della saturazione di ossigeno nel sangue e dello stress, oltre alla possibilità di misurare rapidamente questi tre indicatori di salute con un unico tocco in soli 45 secondi. È inoltre dotato di un monitoraggio approfondito della qualità del sonno e della qualità della respirazione nel sonno, nonché del monitoraggio del ciclo mestruale e di avvisi intelligenti sulla salute, tra cui il suggerimento di avviare l’esercizio di respirazione incorporato se vengono rilevati livelli di stress anormalmente elevati. Lo smartwatch offre anche una panoramica dello stato di salute di facile comprensione grazie al punteggio PAI, che fornisce un punteggio personalizzato unico basato sulla frequenza cardiaca e su altri dati di attività.

Lo smartwatch è in grado di supportare Peakbeats, un algoritmo di stato dell’allenamento sviluppato autonomamente dal brand, che offre dati specifici dopo ogni attività, come VO2 Max, carico di allenamento ed effetto dell’allenamento, per rimanere informati sui fattori che influenzano il recupero, i progressi e la capacità di esercizio. Con un grado di protezione e impermeabilità di 5 ATM, Amazfit GTS 4 Mini può resistere alla pressione dell’acqua equivalente a una profondità di 50 metr. Inoltre, il dispositivo supporta il tracking della nuotata con il riconoscimento delle bracciate e i dati SWOLF per misurare l’efficienza dell’attività, mentre le modalità sportive Nuoto in piscina e Nuoto in acque libere possono tracciare scientificamente tutti i dati della nuotata. Alimentato dal sistema operativo Zepp OS, comprende oltre 10 mini app pre installate. Tra queste, l’integrazione di Amazon Alexa e funzioni pratiche come il controllo della musica e della fotocamera del telefono via Bluetooth, le notifiche intelligenti per le chiamate in arrivo, i messaggi di testo e i promemoria degli eventi. Amazfit GTS 4 Mini è disponibile in Italia con un prezzo consigliato al pubblico a partire da 99,90€.