Allievo di Amici assente dalle registrazioni: colpito da un lutto

La scorsa settimana Simone era assente dalle registrazioni di Amici di Maria e oggi invece i ragazzi del pubblico si sono accorti che mancava un altro allievo.Tra i banchi della scuola mariana infatti mancava Matthew.

Stando a quanto rivelato dalle talpe presenti alla registrazione, in studio avrebbero solo dichiarato che Matthew non era presente per motivi personali. Poche ora fa la sorella dell’allievo di Anna Pettinelli ha parlato su Instagram della scomparsa della nonna.

“Ciao nonna. Appena posso vengo a trovarti. E tu ogni volta mi rispondevi che mi avresti aspettata.

Non avrei mai immaginato che sarebbe stata l’ultima volta.

Ho sempre sperato, con tutta me stessa che questo giorno non arrivasse mai.

Forse ingenuamente e anche un po’ egoisticamente, mi è sempre piaciuto pensare che saresti rimasta sempre con me. E assurdo pensare che non ti rivedrò più, che non potrò più chiacchierare con te, che non potremo più preparare il tiramisù insieme o passare i pomeriggi da te.

Non potrò più raccontarti le mie avventure, non potrò più sentirti parlare in friulano.

Sei stata la mia infanzia, sei stata tutti i miei momenti felici.

Mi spiace, perché avrei voluto ancora viverti e condividere altre mille cose insieme.

Con te se ne va un pezzo del mio cuore, della mia anima. Se ne va un pezzo di me.

Non pensavo potessi spegnerti così presto, eri una donna tanto forte e non ti abbattevi mai davanti a nulla.

Avevi voglia di vivere, avevi voglia di restare ancora un po’ con noi.

Vorrei tanto tornare indietro nel tempo e darti un abbraccio sapendo che quello sarà l’ultimo.

Vorrei tornare indietro per darti un ultimo bacio sulla fronte e dirti un ultima volta che ti voglio un mondo di bene.

Grazie per tutto quello che hai fatto per me.

Grazie di avermi reso la persona che sono oggi.

E grazie di essermi stata accanto per tutto questo tempo.

Sarai la stella più luminosa del mio cielo.

Tua paperetta”.