Alessia Marcuzzi: forse un nuovo programma al posto di Boomerissima

Alessia Marcuzzi con la prima stagione di Boomerissima ha portato a casa ascolti decenti per la seconda rete Rai.

7,37% di share al debutto, 8,49% di share in occasione della seconda puntata (numeri che fecero gridare al miracolo perché generalmente la seconda puntata è sempre meno vista della prima); 6,92% di share la terza puntata; 6,51% di share la quarta puntata e 7,29% di share la quinta e ultima.

Con una media di 1.121.000 telespettatori e il 7,32% di share, i vertici Rai hanno confermato la seconda stagione di Boomerissima e proposto ad Alessia Marcuzzi un nuovo show originale e itinerante.

Il nuovo show – tutt’ora senza titolo – vedrebbe anche questo Alessia Marcuzzi fra il team degli autori e sarebbe dovuto andare in onda per cinque puntate nella primavera del 2024. Qualcosa però sembrerebbe essere andato storto e secondo quanto riportato da TvBlog questo programma potrebbe slittare in autunno AL POSTO della terza stagione di Boomerissima.

“In un primo momento lo show – si legge su Blogo – era stato appoggiato nel prime time primaverile di Rai2. Ora però, secondo quanto trapela da fonti vicine a viale Mazzini, detto varietà sarebbe stato rinviato. Già, ma a quando? Pare, dalle informazioni in nostro possesso, che questo nuovo programma d’intrattenimento sia stato rimandato al prossimo autunno”.

Alessia Marcuzzi: o condurrà Boomerissima 3 o il nuovo show itinerante

“Ricapitolando” – prosegue Blogo – “Il nuovo programma di varietà con protagonista Alessia Marcuzzi per Rai 2 non andrà in onda la prossima primavera, ma sarebbe stato rinviato alla prossima stagione televisiva. La messa in onda, nel caso il progetto veda veramente la luce, potrebbe avvenire fra ottobre e novembre 2024 al posto di Boomerissima. Se invece il progetto abortirà, allora ecco l’ombra di Boomerissima 3 che si paleserebbe all’orizzonte. Ma che sia un nuovo varietà, o Boomerissima 3, le porte di Rai 2 per Alessia Marcuzzi resterebbero aperte anche nella prossima stagione tv”.

Insomma, da due programmi la Marcuzzi se ne ritroverà solo uno. E molto probabilmente sarà quello nuovo tutt’ora senza titolo, perché la seconda stagione di Boomerissima il pubblico la sta completamente rigettando, figuriamoci una terza.

Ascolti Boomerissima 2

1^ puntata: 873.000 telespettatori, 5,97% di share

2^ puntata: 802.000 telespettatori, 4,65% di share

3^ puntata: 733.000 telespettatori, 4,63% di share