Anticipazioni Amici: due eliminazioni e due nuove allieve, ecco chi

Oggi pomeriggio agli Studi Elios di Roma si sono tenute le registrazioni della nuova puntata di Amici e queste sono le anticipazioni ufficiale diramate dal portale Amici News.

Stando a quanto riferito da Amici News nel corso della puntata – che vedremo domenica 26 – assisteremo alla doppia eliminazione della ballerina Chiara Porchianello e della cantante Stella Cardone.

Anticipazioni Amici, ecco perché Chiara e Stella sono finite in sfida

“La puntata ha avuto inizio senza che fossero in studio: Kumo, Nicholas, Chiara, Stella, Holy, Sarah. Tutti questi allievi si trovavano in sala relax. Cosa è successo?” – si legge su SuperGuidaTv – “Come abbiamo visto in parte nel daytime di oggi, durante la settimana ai ballerini e cantanti è stato chiesto di fare una “gara” dove i giudici erano loro stessi. Sia la maestra Celentano che Rudy Zerbi hanno chiesto alla produzione di mandare in sfida chi arrivava ultimo e penultimo e quest’ultima ha accettato sottolineando però che sarebbero stati i professori a decidere se mandare o meno in sfida il proprio allievo”.