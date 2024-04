Chiara Ferragni non riesce a separarsi da questo oggetto legato al passato con Fedez

Ci sono oggetti che simboleggiano una storia, un ricordo potente, un momento preciso della nostra vita che fatichiamo a dimenticare e lasciare per sempre alle spalle. Nel caso di Chiara Ferragni, ormai lontana da tempo dal suo ex compagno Fedez, ci sarebbe un oggetto particolare da cui non vuole staccarsi. Come a voler rimanere aggrappata a un passato, per la verità recente, con cui non ha fatto davvero i conti. Almeno per il momento.

La storia d’amore tra Chiara Ferragni e Fedez, lo sappiamo bene, è giunta al termine da mesi, lasciando entrambi a ricominciare le proprie vita da soli. Tra valigie piene di ricordi da dividere e oggetti condivisi da gestire, la situazione si complica quando si tratta di case e arredi molto personalizzati. Durante l’arredamento e dopo aver lasciato una casa si affrontano problemi, molto diversi, ma pur sempre problemi.

Fedez, deciso a voltare pagina, ha avviato un radicale cambio di rotta. Ha infatti acquistato una nuova casa che sta arredando e decorando con gusto personale. “Tra un mese sarà pronta”, aveva annunciato nelle sue storie Instagram, mostrandosi determinato a ricominciare da zero.

Chiara Ferragni, invece, sembra affrontare la separazione con maggiore difficoltà. Nelle sue storie Instagram, tra giochi e risate con i figli, non può fare a meno di inquadrare un oggetto che rappresenta un doloroso ricordo: un quadro di Marco Lodola che ritrae la sua “famiglia perfetta”, ora spezzata.

L’opera, dal valore di circa 6.000 euro, raffigura i profili stilizzati di Chiara, Fedez, Leone e Vittoria, immortalati in un momento di felicità e spensieratezza. Un ricordo che la Ferragni sembra non riuscire a lasciare andare, simbolo di un amore che, nonostante la fine, ha lasciato certamente un segno indelebile.

Mentre Fedez si tuffa a capofitto in un nuovo capitolo della sua vita, Chiara si ritrova a fare i conti con i ricordi, cercando di trovare la forza per andare avanti. Il quadro di Lodola, emblema di un momento ideale e felice, diventa così un frammento costante della vita che un tempo era e che ora, con sofferenza, bisogna accettare che non è più.