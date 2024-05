Greta Zuccarello e Valentina Vezzali hanno litigato a L’Isola dei Famosi a causa di una coreografia che Samuel Peron deve insegnare ad Alvina Verecondi Scortecci come prova settimanale.

Per buona pace di Milly Carlucci, infatti, anche a L’Isola dei Famosi il buon Samuel Peron è stato chiamato a insegnare una bachata ad una non-ballerina come Alvina Verecondi Scortecci in qualità di prova settimanale. Se la coreografia dovesse venire bene, infatti, tutto il gruppo otterrà un premio.

La coreografia della discordia: Greta e Valentina litigano per Peron

Saputo di ciò, Valentina Vezzali – che anni fa ha partecipato a Ballando con le Stelle proprio in coppia con Samuel Peron – ha chiesto al ballerino di poter assistere alle prove della coreografia, ottenendo come risposta un secco no. “Gli ho chiesto se potessi vedere e mi ha risposto ‘no’, gli ho detto ‘dillo in maniera più cortese’. Ora ho visto che ha chiamato Matilde e Greta per visionare la coreografia. Allora io dico: la regola vale per tutti, no?“. […] Un’esternazione che non è piaciuta a Greta che le ha risposto dandole della bambina di due anni.

“Abbassa i toni perché ho 50 anni e tu ne hai 28” – ha replicato Valentina – “Gli ho solo chiesto di poter vedere. Se deve essere una sorpresa deve essere una sorpresa per tutti. Punto! O tutti possiamo assistere alla lezione oppure no. Peron mi ha detto di no perché sostiene che io avrei parlato, ma io sarei semplicemente rimasta muta a vedere. A quanto pare per lui non valiamo tutti allo stesso modo”.

A causa di questa coreografia la Zuccarello ha successivamente svelato quel che pensa della Vezzali: “Non la sopporto più, è una bambina, non prende posizione, si nasconde dietro altre persone e litiga per il nulla“.