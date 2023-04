Alessandro Borghi e la sindrome di Tourette: "Mi viene quando sono molto felice" – Video

L’attore Alessandro Borghi torna a parlare della sindrome di Tourette. “Mi può venire quando sono molto felice, stanco o stressato. Corrisponde per me a dei picchi emotivi. Quando c’è un molto da un punto di vista di flusso emotivo” racconta nel podcast Bsmt di Gianluca Gazzoli. “Ce l’ho moltissimo in situazioni che mi mettono a disagio o quando ho a che fare con il mio corpo. Molte cose di me non mi piacciono. Quando ingrasso, come ora che ho preso 6 chili da quando ho smesso di girare l’ultimo film, e mi guardo allo specchio ho dei picchi di Tourette incredibili”.

