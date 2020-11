Adriana Volpe è sempre sul pezzo e stamani nel suo programma Ogni Mattina ha affrontato la faida tra Raimondo Todaro e Paolo Conticini. In studio tra gli opinionisti c’era anche Alba Parietti, che ha partecipato anni fa a Ballando con le Stelle ed ha detto quanto sia faticoso e stressante lo show di Milly Carlucci.

“La verità è che questo programma visto da fuori sembra come molti altri reality una passeggiata. Però è davvero faticoso sia sul piano fisico che su quello psicologico. Mi rendo conto però che la gente che lo guarda da casa lo veda diversamente. Però ragazzi bisogna starci dentro. Con tutti i problemi che ci siano in Italia è chiaro che questa è un’altra cosa, ma non importa… Allora, partiamo da un presupposto… Cioè è inutile che mi guardi così. Quando uno è in una situazione psicologica di affaticamento e anche di stress, tu puoi essere anche la figlia di Onassis”.

Adriana Volpe ha bacchettato la sua ospite spiegando che i lavori faticosi sono altri.

“E dai vabbè. Ma in quel momento voi state lavorando, è lavoro. Tesoro, ma sarà più faticoso operare e svegliarsi presto la mattina e stare 8 ore in piedi e operare una persona a cuore aperto. Per me stai dicendo una cosa banale Alba, dai scusa. E allora dai, non diciamo… vi divertite è faticoso perché c’è da allenarsi, ma basta finito tutto qui”.

Alba nazionale ha chiuso la discussione chiedendo di non fare populismo, ma in effetti ha dato ragione alla conduttrice dicendo che effettivamente non sono paragonabili gli sforzi di chi lavora presto al mattino e chi partecipa a Ballando.

“Non diciamo delle banalità. Ti prego, ti supplico. Non diciamo cose banali. Questa è roba populista dai. Se devi pensare alla gente che lavora alle 7 del mattino e deve prendere la metropolitana ok, ma dai non facciamo del populismo”.

Adorabile mini catfight tra regine del piccolo schermo, che meriterebbero più spazio in tv.



Il botta e risposta tra Adriana Volpe e Alba Parietti a Ogni Mattina: il filmato.