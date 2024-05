sul suo corpo trovati strani segni

Tragedia in Sardegna per la scomparsa di Pietro Cabras. L’agente forestale ha avuto un malore in servizio, mentre spegneva un incendio. Trovati dei segni sul suo corpo

Pietro Cabras non ce l’ha fatta, ha perso la vita mentre si trovava in servizio. L’agente forestale ha avuto un malore mentre spegneva un incendio che era divampato qualche giorno fa nelle campagne in provincia di Oristano. Ricoverato in ospedale, il suo cuore si è fermato per sempre. I medici, però, hanno trovato sul suo corpo degli strani segni.

Il 6 maggio scorso il giovane agente della forestale di soli 28 anni, originario di Oristano, era intervenuto insieme ai colleghi per spegnere un incendio nelle campagne tra Tria e Palmas Arborea. Proprio mentre era intento a fare il suo dovere, ha avuto un malore.

Quando si è sentito male, chi ha assistito alla scena ha subito chiamato i soccorsi. I sanitari arrivati immediatamente sul posto, compresa l’urgenza della situazione, lo hanno trasferito d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Brotzu di Cagliari.

Quando i medici hanno visitato Pietro Cabras hanno trovato sul suo corpo degli strani segni, riconducibili a dei morsi di zecca. Hanno iniziato subito tutte le cure del caso, ma la situazione è precipitata in poco tempo.

Secondo quanto trapelato da fonti interne all’ospedale, gli organi interni avrebbero subito una compromissione provocata da un’infezione. Forse proprio riconducibile ai morsi di zecca rinvenuti sul corpo.

L’agente forestale morto per un malore nell’incendio a Oristano: il cordoglio della comunità

Sarà disposta sicuramente un’autopsia sul suo corpo, per capire le cause del decesso. Tutto potrebbe essere stato provocato dall’infezione nata dai morsi di zecca, ma anche da una possibile intossicazione per i fumi del rogo. Un’inchiesta è già stata avviata per dare spiegazioni alla famiglia del 28enne, che ha il diritto di sapere perché il giovane agente ha perso la vita in servizio.

Tutta la comunità si stringe alla famiglia del giovane agente forestale. La presidente della Sardegna, Alessandra Todde, ha voluto esprimere le proprie condoglianze alla famiglia di Pietro Cabras. “A nome della Regione Autonoma Sardegna esprimo cordoglio e profonda vicinanza alla famiglia dell’agente del Corpo forestale Pietro Cabras, 28 anni, che ieri sera ha perso la vita all’ospedale Brotzu di Cagliari. Pietro Cabras ha avuto un malore cercando di domare le fiamme dopo che un incendio era divampato tra Tiria e Palmas Arborea, nell’Oristanese. Ci stringiamo con forza ai suoi cari e a tutti i colleghi del corpo“.

