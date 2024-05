Registrazione di Amici: scontro tra prof e giurato, cosa è successo in studio

Negli studi Elios di Roma durante l’ultima registrazione di Amici è successo un po’ di tutto: sono stati decretati i primi quattro finalisti, due ospiti hanno presentato i loro singoli, c’è stato uno scontro tra una prof e un giurato, ma soprattutto Alessandra Celentano ha fatto dei complimenti all’alunna di un’altra squadra (choc).

Stando alle anticipazioni che circolano su X e Instagram Anna Pettinelli avrebbe “discusso con Cristiano Malgioglio” e la notizia è stata confermata anche da Superguida Tv: “Battibecco tra Anna Pettinelli e Malgioglio perché fa i complimenti ad un ragazzo ma vota l’altro”. Il portale ha anche aggiunto che Sarah Toscano si è beccata molti complimenti, anche quelli delle Celentano: “Su Sarah hanno detto che è una star internazionale. Malgioglio le ha detto che ha fatto un percorso stupendo. La Celentano le ha detto che ha un movimento naturale e le piace molto“.

Ma perché la Pettinelli ha litigato con Malgy, visto che non ha più nessun alunno in gara?

Ultima registrazione di Amici 23: le esibizioni di Sarah e Anna Pettinelli.

Che Sarah abbia ricevuto tanti complimenti è cosa buona e giusta, in primis per il bel percorso che ha fatto, ma anche per i brani che ha cantato ieri. L’allieva di Lorella Cuccarini si è esibita sulle note di Voilà, Sexy Magica (il suo nuovo adorabile singolo), ma soprattutto Wannabe delle Spice Girls e Toxic di Britney Spears. Anche solo per queste hit storiche del pop meriterebbe la finale.

Non solo gli alunni – proprio come nelle scorse puntate – anche i professori si sono esibiti, ma una in particolare ha attirato le attenzioni del pubblico presente alla registrazione di Amici. Anna Pettinelli secondo quello che si legge sul web sarebbe entrata in scena “appesa dall’alto e poi ha cominciato a lanciare glitter sui tre giurati”. Ma non è finita qui, perché sempre Superguida Tv ha rivelato che la prof ha concluso la sua performance in modo molto, molto particolare: “C’è anche la doccia finale per Anna Pettinelli. Insomma, possiamo dirlo, ha copiato Gemma a Uomini e Donne!”

Bella Patata e le prove per il suo arrivo al Trono Over.