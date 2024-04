A La Thuile va in scena la Camminata Metabolica®

A La Thuile, al cospetto di una montagna potente e rigenerante in cui terra, acqua e aria ristabiliscono in modo naturale l’equilibrio psicofisico, dal 28 al 30 giugno prossimi si terrà il primo evento italiano ufficiale di Camminata Metabolica® che vedrà la partecipazione dei due fondatori del brand, Stefano e Davide Fontanesi, oltre alla presenza di trainer e praticanti della disciplina provenienti da tutta Italia.

Non è un caso, infatti, che sia stato scelto il lato wild del Monte Bianco per questa tre giorni di allenamento ed esercizio fisico, dove la natura incontaminata, gli spazi illimitati e l’aria pura della montagna offrono un connubio perfetto tra ambiente e benessere e faranno da cornice ad una super experience inedita, rivolta a quanti amano muoversi all’aria aperta.

Guidati dai trainer ufficiali di Camminata Metabolica®, i partecipanti verranno coinvolti in attività in aula, in piscina e all’aperto negli ampi scenari naturali di La Thuile, praticando un tipo di camminata che, attraverso una specifica tecnica, va a stimolare, sviluppare e potenziare la muscolatura, migliora la postura e riattiva la circolazione e la microcircolazione.

Un’attività fisica organizzata da trainer e praticata nei parchi all’aria aperta, a contatto con la natura che, per la prima volta, viene portata in un ambiente di montagna per ritrovare equilibrio e serenità ed è un vero toccasana per corpo, mente e spirito.

L’evento di tre giorni sarà ospitato al TH La Thuile – Planibel Residence, un articolato complesso in stile alpino situato a pochi passi dal paese di La Thuile, che metterà a disposizione dei partecipanti la sala conferenze, la piscina e il nuovo centro benessere THwb – TH Wellness e Beauty – con Stanza del Sale, Sauna Finlandese, Sauna Mediterranea, Bagno Turco, Docce Emozionali, percorso Kneipp, angolo relax e tisaneria. Saranno disponibili anche professionisti per massaggi e trattamenti di bellezza.

Quota di partecipazione, a partire da: 294,00 euro a persona in camera doppia; la quota comprende: pensione completa, accesso a piscina e centro wellness, tutti i corsi e le attività con lo staff di Camminata Metabolica®.

Per prenotazioni: https://prenotazioni.montagnaestate.com, inserendo codice: lathuile.

L’evento prevede alcune attività rivolte anche ai non ospiti di TH La Thuile – Planibel Residence, organizzate negli ampi e potenti scenari naturali di La Thuile. Le attività saranno proposte direttamente dal fondatore e dai trainer ufficiali di Camminata Metabolica®.

Nel dettaglio:

• Sabato 29 – ore 11.00 sessione gratuita di presentazione pubblica a tutti • Domenica 30 – ore 11.00 lezione a pagamento con esercizi di allineamento guidato

Per informazioni: www.lathuile.it/camminata-metabolica

La Camminata Metabolica®: un toccasana per corpo, mente e spirito

La Camminata Metabolica® è un’innovativa attività fisica che combina elementi di marcia, boxe e danza, ideata per tonificare il corpo, migliorare la postura e riattivare la circolazione.

Durante le sessioni di Camminata Metabolica, svolte all’aperto in parchi o luoghi naturali, i partecipanti vengono guidati da un coach tramite cuffie wireless. Il coach fornisce istruzioni vocali per eseguire correttamente gli esercizi, che includono: passi lunghi di marcia (per attivare i muscoli delle gambe, del bacino e del tronco), torsioni del busto(ispirate alla boxe, per tonificare gli addominali e i glutei) e movimenti di danza (per migliorare l’equilibrio, la coordinazione e la postura).

La Camminata Metabolica offre numerosi benefici per il corpo, la mente e lo spirito: aumento del metabolismo, tonificazione muscolare, miglioramento della postura, attivazione della circolazione, riduzione dello stress e incremento dell’energia.

La Camminata Metabolica è un’attività adatta a tutti, indipendentemente dall’età, dal livello di forma fisica o dalle capacità motorie. Non richiede attrezzature particolari, se non un paio di scarpe comode, abbigliamento sportivo e un attrezzo speciale, la F-BAND, ovvero una corda rigida di circa un metro di lunghezza con due manici alle estremità che aiuta a impostare la camminata, la si utilizza per fare esercizi di rinforzo muscolare e soprattutto diventa preziosa negli esercizi posturali.