10 cose che il tuo cane può dire su di te agli altri

Ci sono cose che il tuo cane può dire agli altri su di te e tu non lo sai, ecco quali sono in modo che anche un estraneo possa conoscerti attraverso lui.

Quante volte si trovano delle immagini o dei video in cui c’è il cane che è la perfetta copia del padrone? La cosa può essere un po’ forzata, ma in realtà il tuo cane è veramente una piccola versione di te.

Infatti, forse non sai che il tuo cane può dire 10 cose di te agli estranei di cui non ti rendi nemmeno conto. È del tutto naturale e deriva dal rapporto che c’è tra voi e da tante altre cose.

Cerchiamo di capire, allora, come una persona estranea può cogliere alcune informazioni su di te semplicemente incontrando o guardando attentamente il tuo piccolo amico a quattro zampe.

10 cose che il tuo cane può dire su di te: cosa dice agli altri

Oltre al legame speciale che può nascere tra te e il tuo cane, ci sono una serie di elementi che il cane ha che derivano dalle tue azioni. Hai iniziato a pensare a quali possono essere? Ne parleremo qui di seguito.

1. Provenienza

Alcuni dicono che se il cane arriva da un negozio di animali sei una persona impulsiva. Magari l’hai visto nella vetrina e non hai resistito a prenderlo nonostante il costo. Se, invece, il cane arriva da un canile, allora, sei una persona compassionevole.

Infine, se il cane arriva da un allevatore, è di razza con il suo pedigree, allora hai un carattere metodico con grande programmazione e controllo su tutto.

2. Razza

Lo psicologo americano Stanley Coren assicura che se si ha un cane di razza significa che si ha un “carattere di razza”. Se, invece, hai un meticcio, allora hai un “carattere da bastardino”. Nel primo caso la persona è pianificatrice, nel secondo più disinvolta, ottimista e generosa.

3. Aspetto

Sembra che ci sia una correlazione tra il nostro aspetto e quello del cane. Persone che vivono in piccoli appartamenti scelgono di adottare un chihuahua, persone che abitano in campagna scelgono cani più grandi e dall’aspetto più selvaggio.

Vi aspettiamo sul nostro nuovo canale TELEGRAM con tanti consigli e novità

Inoltre, sembra che anche la cura del pelo rispecchi molto i nostri gusti e la nostra idea di presenza nella società.

4. Personalità

Il cane apprende le abitudini e la personalità di chi si occupa di lui. Quindi, è molto facile che il cane di una persona timida sia timido, il cane di una persona molto estroversa sia più vivace.

5. Approccio alla politica

Secondo lo psicologo Jonathan Haidt le persone più liberali tendono ad apprezzare di più cani tranquilli come i maltesi, mentre chi ha idee da conservatore si interessa maggiormente a Border Collie o razze molto leali verso il padrone.

6. Come mangia

Dicono che se compri il cibo confezionato per il cane sei una persona che si fida facilmente degli altri. Sei una persona salutista se decidi di preparare con le tue mani il cibo per il tuo pet, oppure, sei una persona molto curiosa se consulti libri di cucina per cani.

Iscriviti al nostro nuovissimo canale WHATSAPP e ricevi ogni giorno storie e video inediti solo per te

7. Dove dorme

Una persona più fredda preferisce lasciare il cane all’aperto, non farlo entrare in casa, soprattutto per dormire, e magari legarlo anche per non permettergli di scappare o di spostarsi in altri posti. Una persona più amorevole e sensibile accoglie il cane in casa e lo lascia libero di dormire dove vuole, anche nel letto con sé.

8. Taglia

Chi ha un ego maschile molto sviluppato tende a prendere con sé cani di taglia grande, mentre le donne, in genere, preferiscono i cani più piccoli. Stanley Coren ci dice anche che chi ha un cane piccolo forse tende ad essere un po’ più schizzinoso.

9. Educazione

Se il cane non è addestrato vuol dire che la persona non ha abbastanza tempo da dedicargli oppure non è molto empatica. Questo perché preferisce affidare al caso il comportamento e le reazioni del proprio cane anche nei confronti delle altre persone.

Chi addestra il proprio cane può essere una persona attenta, precisa e scrupolosa, oppure può avere l’esigenza di avere il controllo su tutto, anche su un animale.

10. Socialità

Vedere come si comporta il cane con altre persone può dire molto sulla personalità del padrone. Un cane timido, timoroso delle altre persone può riflettere un padrone timido e introverso. Al contrario, un cane molto giocherellone e curioso verso gli altri può riflettere un padrone con personalità molto estroversa e socievole.