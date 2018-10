Sono state annunciate le date del tour 2019 di Marco Mengoni nei palasport. Ecco il calendario completo.

Marco Mengoni è pronto a infiammare nuovamente il pubblico italiano. Sono state ufficializzate le date del tour nei palazzetti nella primavera del 2019, una serie di concerti che servirà a promuovere il disco in uscita il 30 novembre 2018. Album anticipato da ben due singoli disponibili dal 19 ottobre 2018: Voglio e Buona vita.

Marco Mengoni in tour nel 2019: tutte le date

L’attesa per il nuovo lavoro di Mengoni a distanza di tre anni da Le cose che non ho, ultimo album in studio del cantante, è altissima. Così come la voglia di rivederlo dal vivo, a due anni dal termine del Mengoni Live 2016, tour durante il quale è stato registrato anche il disco Marco Mengoni Live.

Ecco tutte le date dei concerti previsti nella primavera del 2019:

– 27 aprile al PalaAlpitour di Torino

– 1 maggio al Mediolanum Forum di Milano

– 8 maggio al PalaLottomatica di Roma

– 13 maggio al Palaflorio di Bari

– 16 maggio al Pala Decò di Caserta

– 18 maggio al Palasele di Eboli (SA)

– 21 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze

– 24 maggio all’Arena Verona

– 29 maggio al RDS Stadium di Rimini

– 30 maggio alla Unipol Arena di Bologna

Vista la gran quantità di ‘serate libere’ non è impossibile che in caso di prevendite positive non possano essere aggiunte nuove date.

Marco Mengoni, tour 2019: i biglietti

L’acquisto dei biglietti per poter assistere ai concerti del #MengoniLive2019 è possibile attraverso vari canali. Il 22 ottobre parte alle ore 10 la prevendita per 48 ore sull’app ufficiale del cantante di Ronciglione. Il 23 ottobre, sempre alle 10, parte la prevendita riservata agli utenti registrati a My Live Nation, un motore di ricerca per i concerti.

Infine, la vendita canonica sui circuiti TicketOne e TicketMaster parte alle ore 11 del 24 ottobre. Insomma, non resta che scegliere il metodo d’acquisto più adatto alle nostre esigenze.

In attesa di poter assistere ai nuovi live di Marco Mengoni, riviviamo insieme le emozioni di una sua esibizione del 2015: