Dimenticatevi nomi come Corinne Clery, Carmen Russo, Raffaello Tonon, Alessandro Cecchi Paone, Maria Monsé ed Ela Weber (tutte celebrità entrate in corsa al Grande Fratello Vip), perché quest’anno Alfonso Signorini nel suo “GF” ha fatto entrare “in corsa” tre bellone che sono perlopiù sconosciute (eccetto Teresanna Pugliese, iconica corteggiatrice e tronista di Uomini e Donne che è stata fidanzata con Francesco Monte).



E se Teresanna Pugliese la conosciamo bene (tornata alla ribalta in tutti i salotti televisivi per commentare le gesta del suo ex Monte all’Isola dei Famosi ed al Grande Fratello Vip) delle altre due dobbiamo avvalerci di Google.

La prima si chiama Asia Valente, ha 23 anni e viene da Benevento. La ragazza ha partecipato a Saranno Isolani nel 2018 con Deianira Marzano per conquistare un posto da naufraga a L’Isola dei Famosi (posto andato successivamente a Franco Terlizzi) ed è stata vittima di un crudele scherzo andato in onda a Le Iene. Successivamente è diventata coniglietta di Playboy.

L’altra ragazza, invece, si chiama Sara Soldati, ha 21 anni ed è di Bologna. La sua unica apparizione televisiva è stata in qualità di ospite a La Repubblica delle Donne di Piero Chiambretti ed è nota ai più per esser stata fotografata insieme al portiere del Real Madrid, Courtois.

Non conoscendole eviterei di commentare, ma dopo quaranta giorni sarebbe stato bello vedere entrare in casa “vippone” dalla personalità più definita e già con le mani in pasta alle dinamiche del gioco. Come ad esempio una Emma Muscat (cantante di Amici che è stata l’amante di Federico Rossi mentre stava con Paola Di Benedetto), oppure Eva Grimaldi (che Licia Nunez accusa di essere arrivata nella vita di Imma Battaglia mentre stava ancora con lei) e per finire anche Miriana Trevisan, ex compagna di Pago inviperita con Serena Enardu.