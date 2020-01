ROMA – La promessa di tornare in curva da semplice tifoso l’aveva lanciata nella conferenza stampa di addio alla Roma, Daniele De Rossi ha deciso di mantenere la parola. Per assistere al derby di domenica scorsa senza essere disturbato ha però deciso di ricorrere a uno stratagemma: l’ex capitano romanista si è camuffato pur di entrare in curva in incognito. In queste ore è stato infatti pubblicato il video dell’opera di makeup svolta dall’ex centrocampista della Nazionale per diventare irriconoscibile: una lunga seduta di trucco, un cappello di lana, una parrucca, un paio di occhiali e un neo sulla punta del naso gli hanno permesso di confondersi nella Curva Sud come un tifoso qualunque.

Sorpresa De Rossi: si traveste e vede Roma-Lazio in Curva Sud tra i tifosi







