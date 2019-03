LE DONNE che vanno in menopausa precocemente prima dei 45 anni potrebbero avere un rischio maggiore di cancro alla vescica. Il rischio è ancora maggiore se fumano. Lo studio, che si basa sull’analisi delle condizioni di salute di oltre 220mila infermiere americane, è stato presentato al Congresso europeo di urologia in corso a Barcellona da oggi fino al 19 marzo e che vede la partecipazione di circa 14mila urologi provenienti da vari paesi europei. Quello alla vescica è il sesto tumore più diffuso diagnosticato in Europa. È più comune negli uomini che nelle donne, ma queste ultime hanno maggiori probabilità di sviluppare quello in fase avanzata ed hanno, quindi, meno probabilità di sopravvivere rispetto agli uomini. In Italia sono 27.000 i casi di tumore alla vescica ma si stima che si arriverà ad oltre 30mila nuove diagnosi l’anno nel 2020.

Gli scienziati statunitensi ed europei hanno studiato la storia medica di 220mila infermiere statunitensi che sono state arruolate per uno studio sulla salute di questa categoria professionale e sono state monitorate dal 1976. Hanno scoperto che le donne che andavano in menopausa prima dei 45 anni avevano il 45% in più di probabilità di avere il cancro alla vescica rispetto a quelle per le quali iniziava dopo i 50 anni. Se poi queste donne erano anche fumatrici, il rischio di cancro alla vescica aumentava del 53%. Circa 1 donna su 20 va in menopausa precocemente prima dei 45 anni che mediamente inizia a 51 anni nei paesi sviluppati.

“Abbiamo capito che la menopausa precoce associata al fumo espone le donne ad un rischio maggiore di cancro alla vescica”, spiega Mohammad Abufaraj, primo autore della ricerca. “Del resto, sapevamo già che il fumo è il più importante fattore di rischio per il cancro della vescica. I nostri dati hanno anche rivelato che è improbabile che alcuni fattori femminili come l’età della prima mestruazione, il numero di gravidanze, l’uso di contraccettivi orali o l’uso di terapia ormonale sostitutiva siano associati al rischio di cancro alla vescica”.

L’impatto del fumo è dose-correlato

Questo studio sembra indicare che andare precocemente in menopausa (ed avere, quindi, una vita riproduttiva più breve) faccia aumentare il rischio di cancro alla vescica. Ma per i ricercatori il ruolo-chiave è quello del fumo che – tra l’altro – è uno dei fattori che possono contribuire alla precocità della menopausa. Altre precedenti ricerche avevano messo in evidenza come l’impatto del fumo sia dose-correlato ed abbia delle conseguenze sulla prognosi sia nel carcinoma della vescica precoce che in quello avanzato. In altre parole, il consumo di sigarette peggiora la risposta alla terapia e anche la mortalità. Ma 10 anni dopo aver smesso di fumare, questo rischio torna allo stesso livello di quello dei non fumatori.

In Italia 27.000 casi l’anno

Il numero di casi e il numero di persone che muoiono di cancro alla vescica variano in modo significativo da un paese all’altro. In generale, gli uomini si ammalano 3 volte di più rispetto alle donne, ma il tasso di mortalità per il sesso femminile è più alto di circa il 40%. Differenze che potrebbero essere dovute ad un ritardo nella diagnosi, a fattori genetici ed epigenetici o anche a fattori ormonali. In Italia attualmente ci sono 27.000 casi di tumore alla vescica ogni anno.