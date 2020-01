Primavera Sound 2020 ha i suoi grandi ospiti internazionali. Tra questi, Lana Del Rey, Beck, Massive Attack e molti altri ancora.

Il Primavera Sound ha presentato la sua lista di ospiti per l’evento del 2020. L’eclettico festival si svolgerà a Barcellona, in Spagna, dal 3 al 7 giugno e celebrerà il suo 20° anniversario con tanti grandi artisti.

Tra questi, possiamo sicuramente citare Massive Attack, The Strokes, Lana Del Rey, Tyler the Creator, Bauhaus, Beck, Bikini Kill, BROCKHAMPTON, The National, Young Thug, Kacey Musgraves, Iggy Pop.

Vi sembra poco? Ci saranno anche Bad Bunny, Disclosure, Brittany Howard, King Princess, Caribou, King Gizzard and the Lizard Wizard, Maggie Rogers, Earl Sweatshirt, Kim Petras, King Krule e Freddie Gibbs & Madlib.

Ecco tutti gli artisti che saranno presenti e dove acquistare i biglietti.

Primavera Sound 2020: la line up

Il Primavera Sound ha annunciato la line-up per il suo festival 2020 che si terrà a Barcellona. Pertanto, sono stati rivelati i nomi di tutti gli artisti che vi prenderanno parte.

Ecco il post su Twitter:

Come possiamo leggere dalla locandina ci saranno: Pavement, Massive Attack, The Strokes e Tyler, the Creator sono tra gli artisti. La gamma include anche Bikini Kill, Bauhaus, Lana Del Rey, National.

E ancora: Beck, Disclosure, Young Thug, Bad Bunny, Kacey Musgraves, Iggy Pop, Bill Callahan, Chromatics, Dinosaur Jr., King Krule, Yo La Tengo, Weyes Blood , Earl Sweatshirt, 100 gecs, Mica Levi e molti altri.

Un totale di 211 artisti provenienti da 35 paesi diversi convergeranno sul Parc del Fòrum di Barcellona.. Il festival si svolgerà dal 3 al 7 giugno 2020.

I biglietti per partecipare a questo grande evento musicale potranno essere acquistati sul sito ufficiale del festival.

Gli artisti sul palco di Pitchfork

Per il 20 °anniversario del festival, Pitchfork avrà – ancora una volta – un palco al Primavera Sound.

Sul palco di Pitchfork si esibiranno Jawbox, Kim Gordon, Earl Sweatshirt, DIIV, Caroline Polacheck, midi neri, Helado Negro, Fontaines DC, Mariah the Scientist.

E ancora: Sampa the Great, Carla, Girl in Red, Rina Sawayama, Leon Vynehall, Crudo Pimento, Chaqueta de Chandal, Young Marco, Tim Burgess e Shame. Il palco vedrà anche la prima mondiale di Kampire & Decay: Bunu Bop, una speciale esibizione in b2b di DJ africani.