IQOS, E-CIGARETTE E BIONDE A CONFRONTO

UN CONFRONTOdiretto fra i più comuni sistemi utilizzati dai fumatori, per comprendere meglio i rischi che le IQOS, le bionde e le sigarette elettroniche procurano alla salute umana. Ci ha pensato un recente studio pubblicato su ERJ Open Research – il giornale della European Respiratory Society (Ers) – che ha condotto un’analisi in laboratorio, su dei campioni in vitro di cellule umane.

I ricercatori hanno esposto per 72 ore cellule umane delle vie aeree (epiteliali e muscolari lisce) a diverse concentrazioni di fumo di sigaretta, di vapore della sigaretta elettronica e di aerosol emesso da IQOS, e hanno esaminato gli effetti sulla funzione delle cellule. Uno dei test utilizzati dagli autori dello studio si basa per esempio sull’analisi di un particolare marker di tossicità cellulare, la proteina lattato deidrogenasi, la cui produzione da parte delle cellule è risultata aumentata a concentrazioni differenti di fumo di sigaretta, di vapore delle sigarette elettroniche e di aerosol delle IQOS: mentre gli effetti dannosi delle sigarette elettroniche si facevano avanti a concentrazioni più elevate (5 e 10%), il fumo di sigaretta e l’aerosol dell’IQOS risultavano tossici già a basse concentrazioni (1,5 e 5%).



L’INFIAMMAZIONE DELLE VIE AEREE

Un altro aspetto emerso dalla ricerca riguarda l’aumentata infiammazione delle cellule delle vie aeree in tutti e tre i tipi di esposizione al “fumo”. Per condurre questa analisi, i ricercatori hanno misurato il rilascio di alcune chemochine (come CXCL8), molecole che nell’organismo umano hanno il compito di reclutare alcune cellule del sistema immunitario nei siti di flogosi (ovvero dove c’è l’infiammazione). Quello che hanno osservato è che anche le IQOS, così come le sigarette tradizionali e quelle elettroniche, stimolano nelle cellule analizzate la produzione di queste molecole: in particolare dai risultati ottenuti sembra che gli effetti delle IQOS si facciano iniziare a sentire a concentrazioni di esposizione simili alle bionde. “I nostri risultati suggeriscono che tutti e tre i prodotti testati sono tossici per le cellule dei nostri polmoni e che questi nuovi dispositivi che riscaldano il tabacco (le IQOS, ndr) sono dannosi quanto il fumo delle sigarette tradizionali”, commenta Pawan Sharma, uno degli autori dello studio, e ricercatore alla Woolcock Institute di Sydney (Australia).

PER SMETTERE DI FUMARE

L’introduzione di questi nuovi dispositivi “è molto allettante per i fumatori che vogliono smettere di fumare. Ma questo studio – sottolinea Charlotta Pisinger, presidente dell’Ers Tobacco Control Committee – aggiunge nuove evidenze sul fatto che questi dispositivi (IQOS, ndr) potrebbero non essere un prodotto sostitutivo sicuro al fumo di sigaretta come poteva sembrare inizialmente”. Senza contare poi il fatto che in molti casi, specialmente tra i giovani, sia le sigarette elettroniche che le IQOS possono rappresentare la porta d’accesso al vizio del fumo tra i non fumatori, piuttosto che una strategia per smettere di fumare.



“Ci sono voluti quasi cinque decenni per comprendere gli effetti dannosi del fumo di sigaretta e non conosciamo ancora l’impatto a lungo termine dell’uso delle sigarette elettroniche. Questi dispositivi che riscaldano il tabacco sono relativamente nuovi e – fa notare Sharma – ci vorranno decenni prima di comprendere appieno gli effetti sulla salute umana”.



SERVONO ALTRI STUDI PER AVERE CERTEZZE

Sebbene non esista ancora un confronto diretto sui polmoni umani tra le IQOS, sigarette elettroniche e quelle tradizionali, questo studio condotto su campioni cellulari rappresenta un passo importante nella comprensione degli effetti delle strategie per la lotta contro il tabagismo. Un confronto che andrà certamente approfondito, ma che è di sicuro importante vista l’ampia diffusione di questa alternativa alle bionde. Stando ai dati riportati nello studio, infatti, il consumo di IQOS in Italia ha ormai raggiunto quello dei sigari e il consumo delle sigarette elettroniche è in forte aumento tra i giovani.



Negli Stati Uniti la sperimentazione e l’abitudine al fumo interessano sempre di più anche i giovanissimi: secondo i dati più recenti, pubblicati dai Centri per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie (Cdc) statunitensi, l’uso di prodotti a base di tabacco sarebbe aumentata del 38% tra gli studenti delle scuole superiori nell’ultimo anno. E tra i teenagers d’oltreoceano è boom di sigarette elettroniche: il consumo tra gli studenti delle scuole medie e superiori è aumentato nell’ultimo anno, passando per i primi dal 3,3% nel 2017 al 4,9% 2018, nei secondi dall’11,7% al 20,8%. Numeri che preoccupano, come fa notare l’American Heart Association, che invita la Food and Drug Administration (Fda), l’ente governativo statunitense che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici, a prendere ulteriori e tempestive contromisure perché il rischio più temuto è quello di veder vanificati o addirittura “invertiti i progressi raggiunti in questi ultimi decenni mirati a ridurre il consumo di tabacco tra i giovani”.