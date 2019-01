La missione in Nicaragua per convincere l’ex Br Alessio Casimirri a rientrare in Italia e a svelare i retroscena della sua fuga all’estero “non fu un depistaggio” ma “un’operazione di intelligence” che fallì per la volontà di qualcuno che evidentemente aveva paura di quanto il terrorista avrebbe potuto rivelare. Lo afferma all’Adnkronos Carlo Parolisi, l’agente del Sisde che nel 1993, insieme a Mario Fabbri e a un altro agente sotto copertura, visse in prima persona quella vicenda. Parolisi volò a Managua per una serie di incontri con l’ex Br che fu nel commando di via Fani e ne raccolse le confidenze, fino a quando, ribadisce ancora una volta, “quel maledetto scoop dell’Unità” che rivelò la collaborazione di Casimirri con i servizi non infranse la speranza di riportarlo in Italia.

