Wimbledon, Alcaraz campione per la prima volta, Djokovic ko al 5° set

Carlos Alcaraz è per la prima volta campione di Wimbledon. Lo spagnolo, numero uno al mondo, si è imposto in cinque set in finale sul campione serbo Novak Djokovic, numero 2 Atp, dopo una battaglia durata quasi 5 ore, con il punteggio di 1-6, 7-6 (8-6), 6-1, 3-6, 6-4 in 4 ore e 42 minuti. Alcaraz a 20 anni vince il suo secondo Slam, il primo sull’erba londinese in una finale straordinaria che ha tenuto incollati gli spettatori sul Centrale di Wimbledon. Tensione e lacrime per lo spagnolo e il suo staff con Alcaraz che sale sulle tribune dopo il successo al primo match point. Djokovic, 36 anni, ci ha provato fino alla fine ma è uscito sconfitto nella sfida generazionale perdendo l’occasione di fare il grande Slam quest’anno.