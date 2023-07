Wimbledon 2023, Djokovic in lacrime dopo sconfitta con Alcaraz – Video

Novak Djokovic non riesce a trattenere le lacrime dopo la sconfitta contro Carlos Alcaraz nella finale di Wimbledon 2023. Il serbo, detentore del titolo e campione per 7 volte sull’erba londinese, si arrende in 5 set contro il ventenne spagnolo. “Non è andata tanto bene per me. Devo fare i miei complimenti a Carlos, hai assolutamente meritato la vittoria. Nel finale, nel momento chiave del match, hai servito alla grande.: fantastico, fantastico. Pensavo che avrei avuto problemi con te sulla terra battuta e forse sul veloce, ma non sull’erba… Adesso la situazione è diversa, ti sei adattato alla grande su questa superficie: magnifico, complimenti a te e al tuo team”, dice Djokovic rivolgendosi al rivale nell’intervista subito dopo il match.

“Non è mai bello perdere una partita come questa, ma quando le emozioni si placano devo essere soddisfatto perché ho vinto titoli in passato in finali equilibrate. Avrei forse dovuto perdere un paio di finali che ho vinto…”, dice ripensando al passato. “Domattina sarò orgoglioso di quello che ho fatto quest’anno, ora è difficile. Lavoriamo ogni giorno per essere sui palcoscenici più importanti, oggi ho perso contro un giocatore migliore di me: devo voltare pagina”, dice prima di commuoversi quando si rivolge alla famiglia, che lo applaude in tribuna: “Grazie per il vostro sostegno…”.