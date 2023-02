vincono i Coma_Cose con L’addio

Sanremo 2023, premio Lunezia: vincono il riconoscimento per la qualità dei contenuti i Coma_Cose con L’addio.

A pochi giorni dal via ufficiale del Festival di Sanremo 2023 arriva il primo premio ufficiale di questa edizione. Il Lunezia 2023, riconoscimento dedicato all’analisi dei test dei Big in gara, è andato ai Coma_Cose per la loro intensa ballata L’addio. La scelta è stata resa nota da Stefano De Martino, patron della rassegna, come confermato in un comunicato ufficiale che ha spiegato anche le motivazioni che hanno portato a premiare proprio i due artisti milanesi.

Premio Lunezia 2023: vincono i Coma_Cose

Ormai è una tradizione di Sanremo. A pochi giorni dall’inizio della kermesse, arriva puntuale l’assegnazione del primo premio, dedicato al testo: il Lunezia. Stavolta a conquistarlo sono stati i Coma_Cose, per la seconda volta in gara nella rassegna dedicata alla canzone italiana.

Coma_Cose

Spiega in un comunicato De Martino, il patron della rassegna: “L’addio è un testo dai delicati intenti, con raffinati passi lirici e un messaggio semplice e commovente. Ma L’addio è anche una canzone dall’attesa energia musical-letteraria“. Un testo importante, un concetto inverso, un impegno laico, continua il comunicato, per sottolineare la profondità di un testo che racconta la rinascita dell’amore iniziata proprio da un allontanamento.

L’analisi della critica

Alle parole del patron hanno fatto seguito quelle del critico musicale Dario Salvatori, membro della commissione del Lunezia, che ha spiegato di aver voluto premiare il coraggio e la protezione presenti nel tema portato quest’anno a Sanremo dal duo milanese.

Vale la pena ricordare chi sono stati i vincitori delle edizioni più recenti del Lunezia, negli anni in cui il Festival è stato diretto da Amadeus. Nel 2020 a vincerlo furono Diodato con Fai rumore e Matteo Faustini con Nel bene e nel male, con menzione speciale per Piero Pelù. Nel 2021 a trionfare fu un’altra concorrente di questo Sanremo, Madame con Voce, insieme a Davide Shorty tra le Nuove Proposte. Lo scorso anno il successo è invece andato a Giovanni Truppi con Tuo padre, mia madre, Lucia.