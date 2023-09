Vedono il cane sotto l’auto e pensano stia male, la realtà è molto diversa

Una famiglia vede il proprio cane sotto l’auto parcheggiata: pensano che il cucciolo stia male, ma la realtà è ben diversa da ciò che credono.

Come sa bene chi vive con loro, ogni giorno gli animali domestici troveranno un modo per stupire i propri umani. A volte, però, si tende a sottovalutare i quattro zampe, finendo per non comprendere o fraintendere ciò che gli animali hanno escogitato. Così è accaduto alla famiglia di un cagnolino di razza Chihuahua dal manto marroncino simile, come ricordano i suoi umani, al caramello. Ed è proprio “Caramello” il nome di questo cagnetto, il cui ultimo modo di comporsi ha fatto preoccupare i proprietari.

Credono che il cane stia male, ma la ragione è diversa: il cucciolo utilizza l’auto per grattarsi la schiena

Il video del quattro zampe color caramello è stato condiviso su TikTok dalla figlia della proprietaria del cucciolo, Raquel Pinheiro, all’account social @usardaraquel Raquel Pinheiro.

La famiglia di Raquel Pinheiro risiede a São Francisco do Sul, a Santa Catarina (uno stato nel Sud del Brasile). Pochi giorni fa la donna si trovava nel cortile di casa quando si è trovata ad assistere a un curioso comportamento messo in atto dal cagnolino color caramello di sua madre. Il quattro zampe si trovava sotto l’automobile parcheggiata e si muoveva in modo strano.

A un primo sguardo sarebbe potuto sembrare che il cagnolino si sentisse male o che fosse rimasto incastrato sotto la fiancata della macchina. La realtà era però molto diversa: il piccolo Caramello aveva trovato un ingegnoso modo per risolvere il suo prurito alla schiena, strusciando ripetutamente il dorso contro la carrozzeria della macchina. Nella breve didascalia che accompagna il video condiviso su TikTok, Raquel Pinheiro scrive: «E a gente que achou que a cachorra da minha mae estava com algum problema mas ela sò tinha descoberto a habilidade de se cocar no carro» (tradotto in italiano: «E le persone che pensavano che il cane di mia madre si sentisse male ma in realtà il cagnetto aveva solo scoperto come grattarsi la schiena in macchina»).

@usardaraquel Usando 1% da habilidade de um caramelo 😂 #dogcaramelo #foryou ♬ Funny Song – Cavendish Music

Nel titoletto al video la donna scrive: «Usando 1% da habilidade de um caramelo» (tradotto in italiano: «Utilizzando l’un per cento delle abilità di un caramello»). Il cucciolo di simil razza Chihuahua avrebbe quindi utilizzato solo una ridottissima percentuale delle sue abilità e della sua intelligenza. Divertiti da tale comportamento, gli utenti del web hanno scherzosamente aggiunto che se Caramello usasse il cento per cento delle sue capacità potrebbe essere studiato dall’agenzia spaziale americana o addirittura lavorare direttamente alla NASA. L’espressione estasiata del cagnolino Chihuahua che allevia il suo prurito grattando la schiena sotto alla macchina ha conquistato tutti, tanto che il video che mostra la trovata escogitata dal piccolo quattro zampe è diventato in breve tempo virale sul web raggiungendo in poche ore quasi undici milioni di visualizzazioni. Come dimostra il filmato, anche i comportamenti che possono apparire i più strani e insoliti messi in atto dagli animali hanno sempre una spiegazione. Spesso i cani o i gatti si strusciano contro oggetti, persone o altro animali per lasciate il proprio odore: sulla pelle dei cani e dei gatti sono presenti delle ghiandole olfattive che vengono attivate proprio dallo sfregamento che permette di trasferire il proprio odore sull’oggetto o permette di marcare il territorio. L’atto di strofinarsi può, inoltre, rappresentare una forma di sollievo al prurito o al fastidio della pelle, proprio come è stato nel caso del piccolo Caramello protagonista del video diventato virale su TikTok.(di Elisabetta Guglielmi)