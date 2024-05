comunità in lutto per la prematura scomparsa di Silvia

Aveva solo 44 anni e tutta una vita davanti, da trascorrere insieme al figlio di soli 6 anni, che non vedrà mai crescere. Una mamma è stata stroncata dalla sclerosi multipla, una malattia che, purtroppo, non le ha dato scampo, portandola via dall’affetto dei suoi cari e, in particolare, del suo bambino troppo presto. A Cesarolo, frazione di San Michele al Tagliamento, in provincia di Venezia, tutti si stringono alla sua famiglia.

Silvia Tollon era sposata con Federico Aggio. La coppia aveva un figlio di sei anni, tanto desiderato da entrambi i genitori. La coppia si era trasferita in una nuova casa a Cesarolo, costruita per aiutarla ad affrontare meglio la sua malattia.

La mamma di 44 anni era costretta a spostarsi con una sedia a rotelle. I medici tempo fa le avevano diagnosticato una forma di sclerosi multipla. Malattia che, purtroppo, non le ha dato scampo.

Silvia improvvisamente aveva iniziato a lamentare qualche strano malessere. Aveva deciso di indagare più a fondo e i medici le avevano dato una diagnosi dura da digerire. Aveva la sclerosi multipla. Da quel giorno la sua vita e quella della sua famiglia è cambiata per sempre.

Amici e famigliari le sono sempre stati accanto e hanno sempre sperato che la 44enne potesse iniziare a convivere con la patologia. Qualche settimana fa, però, la situazione è peggiorata e i medici hanno deciso di ricoverarla in ospedale a Portogruaro. Qui il suo cuore si è fermato per sempre.

La mamma con sclerosi multipla non ce l’ha fatta: il suo sorriso si è spento per sempre

Silvia Tollon lascia il figlio di sei anni, il marito Federico, i genitori Vilma e Adriano, la sorella Dania con Nicola, il cognato Daniele con Raffaella e i nipoti, che amava come se fossero i suoi stessi figli.

Nel pomeriggio di mercoledì 8 maggio 2024 sono in programma i funerali della mamma di 44 anni, nella chiesa di Cesarolo, dove era cresciuta e dove tutti la conoscevano e la stimavano. La famiglia ha deciso di devolvere eventuali offerte alle associazioni che si occupano di ricerca per la cura della sclerosi multipla.