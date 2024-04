Va al bancomat per prelevare pochi spicci, ma guarda bene lo scontrino e scopre di essere diventato milionario

Charles Calvin, un vigile del fuoco volontario americano scopre una cosa incredibile andando a prelevare i soldi per pagare l’affitto

Chi non ha mai sognato di vincere alla lotterie o di ricevere un’improvvisa eredità che risollevi le proprie finanze. Sarebbe bellissimo se tutti i nostri problemi economici fossero risolti da un genio della lampada o dalla bacchetta magica del destino. Un vigile del fuoco volontario della città di New Chicago per un intero weekend ha pensato di essere stato baciato dalla dea bendata. Charles Calvin residente nello stato dell’Indiana, negli stato Uniti, per una manciata di ore possedeva una fortuna.

Una mattina si è recato al bancomat per prelevare gli 800$ dell’affitto del suo modesto appartamento. Sapeva che il governo federale gli aveva appena accreditato la somma di 1700$ per i suoi servizi di volontariato. La sorpresa dell’uomo quando ha visto la cifra presente sul suo sempre misero conto in banca è stata incredibile. Lo scontrino del prelievo mostrava la somma straordinaria di 8 milioni di dollari.

L’uomo ha controllato più volte l’importo sul display ma tutto sembrava in ordine. Ha chiesto informazioni anche alla cassiera del Family Express presso cui si trovava l’ATM ma la donna gli confermo che nessuno aveva segnalato un disservizio. Ha chiamato anche un collega pompiere affinché visionasse insieme a lui il display del bancomat. La cifra era proprio corretta ed entrambi non riuscivano a credere all’evento fortunato. Il saggio amico consigliò a Charles di non fare movimenti bancari fino al lunedì successivo e di aspettare l’evolversi della situazione.

Il lunedì mattina quando il vigile del fuoco contattò la banca scoprì la triste verità: sul suo conto erano visibili soltanto i 1.700$ del normale stipendio e i milioni di dollari erano spariti così come misteriosamente erano apparsi.

La sua storia ha fatto il giro del mondo e l’uomo è comunque sorridente per l’ebbrezza di essere stato milionario per un giorno. Un bel sogno che si è rivelato in tutta la sua precarietà ed evanescenza.

