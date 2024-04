Il talent show condotto da Maria de Filippi e seguito da milioni di telespettatori sta arrivando al capolinea. Manca poco meno di un mese alla finalissima del 18 maggio in cui scopriremo chi ha meritato il titolo di vincitore della ventitreesima edizione di Amici. Secondo importanti indiscrezioni trapelate nelle ultime ore, sembra che Amici 23 abbia già la sua prima finalista. A pochi giorni dal finale del serale, il nome della concorrente che non è più a rischio di eliminazione è stato fatto circolare online come possibile talento che avrà accesso all’ultima puntata.

Tuttavia, prima di conoscere ufficialmente la prima finalista, sabato 27 aprile ci sarà un’altra eliminazione, che potrebbe riguardare Sarah e Mida. Uno dei due potrebbe dover dire addio definitivamente al sogno di vincere Amici 23.

La registrazione della puntata in cui verrà svelata la prima finalista è prevista per la giornata del 25 aprile, ma intanto il sito Angolo delle Notizie ha già diffuso la notizia del possibile nome di Martina. Resta da vedere se la giovane riuscirà a conquistare il pubblico e a raggiungere il traguardo tanto ambito.

Le decisioni degli insegnanti sembrano essere molto chiare e la giovane Martina è considerata un’allieva valida e non dovrebbe più essere a rischio eliminazione. Questa notizia ha scatenato l’entusiasmo dei fan del programma che già vedono la giovane cantante in lizza per la vittoria finale.

Per tutti gli appassionati del talent show, non resta che attendere ulteriori dettagli e aggiornamenti sulla competizione che sta tenendo incollati milioni di telespettatori. La tensione è alle stelle e la sfida per la vittoria finale si fa sempre più accesa. Non ci resta che seguire con attenzione gli sviluppi di Amici 23 e scoprire chi sarà il prossimo eliminato e la prima finalista del programma.

L’articolo “È lei la prima finalista”, stupore tra il pubblico: nessuno se lo sarebbe mai aspettato a questo punto proviene da Bigodino.





