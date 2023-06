uscita e tracklist dell’album congiunto

Irama e Rkomi insieme nel nuovo album No stress: uscita, tracklist e tutti i dettagli sul progetto dei due cantanti.

L’annuncio era nell’aria, adesso è arrivata l’ufficialità: Irama e Rkomi hanno unito le forze non per un nuovo singolo estivo, ma addirittura per un nuovo album. Che i due stessero lavorando insieme era chiaro, palese. O meglio, che stessero lavorando ancora, dopo il successo straordinario di brani come 5 gocce e Luna piena, era già trapelato. Ma molti si aspettavano ‘solo’ un nuovo duetto in arrivo, un nuovo tormentone. E invece la loro collaborazione si è trasformata in un nuovo progetto sulla lunga distanza, in arrivo nel pieno dell’estate.

Irama e Rkomi annunciano l’album No stress

Un grande annuncio era stato programmato per le ore 14 del 5 giugno 2023. E puntuale come un orologio svizzero, l’annuncio è arrivato. Si intitola No stress, e non è un nuovo singolo di Rkomi e Irama, ma addirittura un nuovo album.

La data da segnare con un circoletto rosso sul calendario è il 7 luglio 2023. Mentre gli altri artisti balleranno sul ritmo delle loro canzoni estive, i due cantautori si dedicheranno a un nuovo album, il seguito dei loro ultimi successi in una carriera che, a meno di trent’anni a testa, ha permesso a entrambi di collezionare oltre 44 dischi di platino (Irama) e oltre 24 (Rkomi).

Ulteriori dettagli su questo progetto saranno svelati nelle prossime settimane, quando verrà ufficializzata anche la tracklist ricca di sorprese. Di seguito il post con la copertina di No stress:

L’amicizia di Rkomi e Irama

Che i due artisti fossero molto legati non lo scopriamo solo oggi. Oltre alle collaborazioni nell’ambito musicale, avevano avuto modo di lavorare insieme anche in televisione, ad esempio nella terza edizione del game show di Celebrity Haunted (in cui avevano partecipato in coppia).

Da quest’amicizia straordinaria e duratura non poteva dunque che nascere qualcosa di straordinario, come questo joint album, descritto da un comunicato come un “viaggio in un universo sonoro ricco e senza confini, che si estende al di là della stagione musicale attuale e delle barriere geografiche, mentali o temporali“.