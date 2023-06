date e informazioni sui biglietti

Elio e le Storie Tese, tour nel 2023: le date e le informazioni sui biglietti dei concerti del gruppo milanese.

“Ma non vi eravate sciolti?“, gli chiedevano in molti. “Ma quando tornate insieme?“, chiedevano altri, magari meno distratti. Domande ripetitive, scontate, inevitabili quando un gruppo leggendario come gli Elio e le Storie Tese decide di dire basta con il mondo della musica. Ma ‘basta’ per una formazione come gli Elii è una parola vuota di significato. Arrivedorci non vuol dire addio. E infatti eccoli qui, pronti a tornare dal vivo, insieme, per un tour nei teatri. E un tour peraltro molto lungo, annunciato alla vigilia di questa caldissima estate.

Elio e le Storie Tese in tour nel 2023

Nuovo tour, tanti concerti per Elio e le Storie Tese, pronti a ripartire da Mi resta un solo dente e cerco di avvitarlo. La band sarà protagonista di una serie di live nei teatri, con la direzione di Giorgio Gallione.

Elio e le Storie Tese

Dopo aver già fatto capire di avere molta voglia di tornare a suonare con l’annuncio del Concertozzo, in programma il 2 luglio in Piazza Martiri a Carpi (Modena), gli Elii hanno ufficializzato il calendario del loro nuovo tour nei teatri.

Questo il calendario completo con tutte le date:

– 5 e 6 ottobre al Teatro Politeama di Genova

– 8 ottobre al Teatro Ariston di Sanremo (Imperia)

– 10 e 11 ottobre al Teatro Alighieri di Ravenna

– 12 e 13 ottobre al Teatro Brancaccio di Roma

– 20 ottobre al Teatro Le Muse di Ancona

– 21 ottobre al Teatro Massimo a Pescara

– 27 ottobre all’Auditorium Santa Chiara di Trento

– 31 ottobre e 1° novembre al Teatro Bellini di Napoli

– 4 novembre al Teatro Ponchielli di Cremona

– 8 novembre al Teatro Vittorio Emanuele di Messina

– 9 novembre al Teatro Metropolitan di Catania

– 10 novembre al Teatro Politeama di Catanzaro

– 14 e 15 novembre al Teatro Duse di Bologna

– 16 e 17 novembre al Teatro degli Arcimboldi di Milano

– 19 novembre al Pala Unical di Mantova

– 20 novembre al Politeama Rossetti di Trieste

– 21 novembre al Teatro Nuovo Giovanni da Udine

– 22 novembre al Gran Teatro Geox di Padova

– 25 novembre alla Città del Teatro di Cascina (Pisa)

– 28 e 29 novembre al Teatro Colosseo di Torino

– 1° dicembre al Teatro Politeama di Piacenza

– 2 dicembre al Tuscany Hall di Firenze

– 9 dicembre al Teatro di Varese

– 15 dicembre al Gran Teatro Morato di Brescia

– 18 dicembre al Teatro Massimo di Cagliari

– 19 dicembre al Teatro Comunale di Sassari

– 21 dicembre al Teatro Valli di Reggio Emilia

I biglietti sono disponibili sul circuito TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati.

La scaletta dei concerti di Elio e le Storie Tese

Non conosciamo ancora i dettagli sugli spettacoli che il gruppo porterà dal vivo. Probabilmente nel sapremo di più dopo il Concertozzo. Intanto, ecco la scaletta presentata a Bergamo nel Concertozzo del 2022, quello del loro ritorno dopo quattro anni di assenza:

– Servi della gleba

– Burattino senza fichi

– La vendetta del fantasma formaggino

– Cateto

– La follia della donna

– Fossi figo

– Essere donna oggi

– Medley Pippero, La visione, Vacanza alternativa, Urna, Discomusic, Born to Be Abramo

– Tvumdb

– Il vitello dai piedi di balsa

– Luigi il pugilista

– Dj Mendrisio

– Piattaforma

– El pube

– Uomini col borsello

– Gargaroz

– Parco Sempione

– La canzone mononota

– La terra dei cachi

– Supergiovane

– Nubi di ieri sul nostro domani odierno