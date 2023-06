Annalisa prima nella classifica FIMI dei singoli con Mon Amour

Annalisa conquista il primo posto nella classifica FIMI dei singoli con Mon Amour: è un risultato storico per lei e per le donne.

Annalisa spezza l’incantesimo. A oltre tre anni di distanza dall’ultima volta (a riuscirci era stata la rapper Anna con Bando), riporta il singolo di un’artista donna, solista, in vetta alla classifica dei FIMI relativa ai singoli. Un risultato straordinario raggiunto grazie a Mon Amour, brano che diventa anche il suo primo numero 1 in carriera, sempre tra i singoli. Nemmeno Bellissima, che forse era diventata ancora più virale negli scorsi mesi, era riuscita a spazzare via in questo modo la concorrenza. E il successo per lei non è finito, visto che Disco Paradise con Fedez e gli Articolo 31 continua a crescere di settimana in settimana.

Il trionfo di Annalisa

Lo ha dovuto sudare questo successo, Nali. Improvvisamente però la sua carriera, anche grazie ai social e a una formula sicuramente vincente, è esplosa, permettendole così dopo tre anni di diventare la prima donna in vetta alla classifica e di avere contemporaneamente anche altri due singoli in top 40 in Italia: Bellissima, il cui successo non accenna a diminuire, e Disco Paradise, oggi al quinto posto.

Annalisa

Uno straordinario successo che potrà festeggiare dal vivo per la prima volta al Forum con un concerto atteso per il prossimo 4 novembre, un’occasione imperdibile per cantare le hit più importanti della sua carriera davanti al suo affezionatissimo pubblico.

Di seguito il video di Mon Amour:

Mengoni torna al primo posto

Con qualche giorno di ritardo è arrivato, contemporaneamente, un risultato straordinario anche per Marco Mengoni: il suo Materia (Prisma), terzo capitolo della trilogia dedicata alla Materia, è infatti riuscito a debuttare al primo posto, a distanza di cinque anni da Atlantico, il suo ultimo disco al numero uno della classifica FIMI.

Un grande traguardo anche per il cantautore di Ronciglione, in questo momento collega e rivale di Annalisa, avendo fatto il suo debutto nella gara dei tormentoni estivi con Pazza musica, brano cantato con Elodie e principale competitor, per il momento, proprio di Disco Paradise, in attesa di eventuali ‘bombe’ dell’ultimo minuto firmate magari da Lazza e Sfera Ebbasta.