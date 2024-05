Uomini e Donne, scatta l’allarme per un volto noto del programma, un messaggio social fa preoccupare i fan: cosa sta succedendo

Tanta paura online per un allarmante messaggio scritto da un ex corteggiatore del programma televisivo Uomini e Donne. Chi ha letto quello che aveva scritto ha subito pensato che stesse per commettere un gesto estremo. Per questo molti utenti si sono allarmati di fronte a quelle parole che facevano presagire il peggio.

La sua partecipazione al dating show di Maria De Filippi non è passata inosservata. Sia per le modalità di corteggiamento della dama che gli aveva rubato il cuore, sia per i suoi post pubblicati sui social.

Il pubblico ha continuato a seguirlo online anche dopo l’uscita da Uomini e Donne. In queste ore, però, i suoi follower si sono particolarmente preoccupati. A destare allarme è stato un messaggio scritto sul suo stato di WhatsApp.

Tutti si sono preoccupati di fronte a quelle parole. Uno screenshot di quanto scritto è stato anche condiviso da Alessandro Rosica (investigatoresocialofficial). I fan dell’ex corteggiatore di Ida Platano hanno iniziato ad allarmarsi.

Tutti i fan di Uomini e donne, in realtà, si sono preoccupati, soprattutto dopo l’incidente occorso a Roberta Di Padua. La paura che potesse accadere qualcosa di brutto a uno dei protagonisti di questa stagione è stata molto forte.

Cosa ha scritto su WhatsApp Sergio Berni, ex corteggiatore di Uomini e donne

Il 38enne di Civitavecchia non sta passando un bel periodo della sua vita, come emerge dalle parole riportate da Rosica su Instagram. Anche lui era profondamente preoccupato per le sue condizioni di salute. Fino a pochi giorni fa pubblicava foto felici sui social, possibile che sia tutto precipitato così?

La paura era che Sergio Berni volesse compiere un gesto estremo. Ecco cosa aveva scritto: “Il primo grido di felicità, quando sono nato… per il resto PERDONAMI madre…. Finalmente trovo la mia pace… ciao a tutti ……“. Alessandro Rosica nel condividere queste parole ha allertato sul suo account per un intervento urgente.