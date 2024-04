UnipolSai, ok assemblea a bilancio 2023 e dividendo

– L’Assemblea degli Azionisti di UnipolSai, riunitasi in data odierna, ha approvato, in sede ordinaria, il bilancio d’esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2023 e, deliberato la distribuzione di dividendi per complessivi euro 467 milioni circa, nella misura di euro 0,165 per ciascuna azione ordinaria avente diritto.

Il dividendo sarà messo in pagamento a partire dal 22 maggio 2024, con data stacco cedola a partire dal 20 maggio 2024 e con data di legittimazione a percepire il dividendo stesso record date il 21 maggio 2024.

Sempre in sede ordinaria, l’Assemblea: ha nominato il Collegio Sindacale e il suo Presidente, per il triennio 2024-2026, nonché

stabilito il relativo compenso, sulla base dell’unica lista e delle proposte presentate nei termini e con le modalità di legge da Unipol Gruppo, azionista di maggioranza della Società. In particolare, sono risultati eletti 3 Sindaci effettivi e 2 Sindaci supplenti nelle

persone dei signori: Cesare Conti Presidente, Rossella Porfido Sindaco effettivo, Maurizio Leonardo Lombardi Sindaco effettivo, Roberto Tieghi Sindaco supplente, Luciana Ravicini Sindaco supplente.

L’assemblea ha autorizzato per la durata di 18 mesi, previa revoca della precedente autorizzazione, l’acquisto e la disposizione di azioni proprie e nel rispetto del limite massimo di spesa di 100 milioni di euro, nonché l’acquisto e la disposizione di azioni della controllante Unipol Gruppo, e nel rispetto del medesimo limite massimo di spesa di 100 milioni di euro, il tutto conformemente alle rispettive proposte formulate dall’organo amministrativo.