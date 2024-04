Avio, assemblea approva bilancio 2023 e cedola

– L’Assemblea degli azionisti di Avio ha approvato, con il voto favorevole di più del 99% del capitale intervenuto in Assemblea, il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, chiuso con un utile netto di Euro 5.708 migliaia.

L’Assemblea ha inoltre approvato all’unanimità la proposta del Consiglio di Amministrazione di destinare l’utile netto per Euro 3.750 migliaia a dividendo; e Euro 1.958 migliaia a utili portati a nuovo. Il dividendo unitario sarà pari a Euro 0,14841 per ciascuna azione ordinaria in circolazione, al netto delle azioni proprie.

L’Assemblea ha altresì approvato all’unanimità la proposta del Consiglio di Amministrazione di distribuire un dividendo straordinario pari a Euro 2.250 migliaia mediante parziale utilizzo della riserva “Utili/perdite a nuovo”. Il dividendo straordinario unitario sarà pari a Euro 0,08904 per ciascuna azione ordinaria in circolazione, al netto delle azioni proprie.

Il dividendo ordinario e il dividendo straordinario saranno messi in pagamento a partire dal 2 maggio 2024, con stacco cedola il 29 aprile 2024 e con data di legittimazione a percepire i dividendi fissata il 30 aprile 2024, ai sensi dell’articolo 83-terdecies del Testo Unico della Finanza “TUF” c.d. record date.

L’Assemblea ha altresì approvato la relazione sulla remunerazione, i Piani di “Performance Share 2024-2026” e “Restricted Share 2024-2026” e autorizzato l’acquisto di azioni proprie, in una o più tranche, in misura liberamente determinabile dal Consiglio di Amministrazione per un valore complessivo massimo pari al 5,3% del capitale sociale.