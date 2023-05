Unicredit nuovamente a fianco di Vam Investments nel Gruppo Florence

– Unicredit, già partner di Vam Investments nell’ultima operazione di aumento di capitale del gruppo Florence sottoscritta da clienti UHNW della banca a luglio 2022, è nuovamente al fianco del club di investimento guidato da Francesco Trapani e Marco Piana.

Nell’ambito dell’operazione di buy out promossa da Permira, oltre 20 nuovi investitori, tra cui family office e Holding di partecipazione a controllo familiare, hanno aderito al reinvestimento congiuntamente ai precedenti investitori UHNW. Questi ultimi realizzeranno nell’operazione un ritorno assoluto superiore al 70%. Per Unicredit l’operazione è stata seguita dal team Ultra High Net Worth families & family holdings e Alternative Capital Markets guidati rispettivamente da Gennaro Del Sorbo e Silvia Viviano.

Gennaro Del Sorbo: “gli investimenti diretti richiedono un’attenta selezione, un deal flow ampio e di qualità per essere correttamente approcciati. Nell’ultimo anno, in un contesto di forte complessità per i mercati finanziari, la serie di co-investimenti, sia su mercati quotati che privati, che Unicredit ha messo disposizione dei clienti Ultra High Net Worth ha generato ritorni medi ad oggi superiori al 30%“.

Silvia Viviano: “Questa operazione dimostra l’abilità di UniCredit nel supportare i propri clienti nel contesto di operazioni strategiche, nonché di proporre interessanti opportunità di investimento a diverse categorie di investitori. UniCredit, alla luce della recente riorganizzazione del team di Advisory & Capital Markets, riafferma con questa operazione il ruolo strategico che può e vuole ricoprire nel contesto del sistema economico italiano ed europeo”.