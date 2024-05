Campari, analisti rivedono target price dopo conti. Visibilità migliorata

– Bank of America ha incrementato a 11,70 euro per azione dai precedenti 11,40 euro il target price su Campari, società che fa parte del FTSE MIB ed è attiva nel campo delle bevande, confermando la raccomandazione sul titolo a “Buy“, dopo la pubblicazione dei risultati del primo trimestre 2024.

Gli analisti scrivono che, dato il contesto incerto nel settore degli alcolici globali e la difficile base di confronto vendite organiche del 1trim23 +20%, spinte dalle spedizioni in anticipo rispetto agli aumenti dei prezzi, le vendite organiche stabili nel primo trimestre e l’EBIT -2% sostanzialmente in linea con le aspettative sono stati rassicuranti. Con una prestazione resiliente rispetto alla comp più difficile dell’anno, credono che la visibilità sul 2024 stia migliorando. “Ci aspettiamo che la crescita acceleri nei prossimi trimestri, man mano che i comps diventeranno più facili”, si legge nella ricerca.

Equita, che conferma rating “Hold” e prezzo obiettivo a 11 euro per azione, fa notare che in call non sono emerse indicazioni nuove, il management è apparso soddisfatto sulla continua sovra-performance rispetto al resto del settore, e ha ribadito l’outlook sui costi.

Tra gli altri giudizi degli analisti, Bernstein ha abbassato il target price a 12,8 euro da 13,50, UBS ha incrementato il target price a 12 euro da 11,5.

Foto: © Campari