Una delle migliori marche di cibo per gli animali sta generando allerta, potrebbe far davvero male ai tuoi cuccioli!

Allarme Purina, questi costosi alimenti per animali sono accusati di aver causato malattie e morte agli animali in Usa

Quando si tratta di prenderci cura dei nostri amici pelosi siamo sempre spinti a scegliere per loro il meglio. La loro cura quotidiana passa per molto da quel che gli diamo da mangiare ed in questo senso esistono dei marchi che solitamente sono da sempre sinonimo di qualità, tra i più famosi non c’è dubbio che quello di Purina sia tra i più conosciuti ma sull’importante azienda si sta al momento abbattendo un vero e proprio tornado che potrebbe creare danni enormi al marchio. Porgere un orecchio verso la situazione pare però quasi obbligatorio viste le accuse arrivate da oltre oceano, accuse che parlano addirittura di rischi elevati di morte negli animali alimentati con questo prodotto.

Allarme Purina in USA: Letargia, convulsioni e vomito, tante segnalazioni ma l’azienda declina ogni responsabilità

La bufera si è scatenata in USA nelle ultime settimane da quando un’ondata di preoccupazione e di segnalazioni ha invaso il web. Sono tantissime infatti le persone che raccontano di aver iniziato a vedere strani sintomi nei loro animali, tra questi letargia, vomito e convulsioni che in alcuni casi tragici hanno portato addirittura alla morte di cani e gatti di casa. Ad accomunare questi episodi sembrerebbe esserci la scelta dei proprietari sul marchio al quale affidarsi per il loro sostentamento, marchio che risponde appunto al nome di Purina.

L’allarme si è diffuso rapidamente proprio grazie a Tik Tok e sono tantissime le persone che si stanno aggiungendo ogni giorno, in particolare sarebbe la formula Purina Pro Plan ad essere quella incriminata in maniera maggiore, con accuse che qualora fossero confermate sarebbero gravissime da sostenere per il colosso dei mangimi.

Non solo in America però, anche in Europa i casi simili sono iniziati a comparire, i primi nel Regno Unito, in Irlanda, ma anche Israele e Serbia hanno fatto registrare molteplici segnalazioni simili. Un allarme a livello globale dunque, ma l’azienda non sembra volersi prendere colpe per quello che starebbe accadendo. Ad ogni modo il dibattito sulla sicurezza dei prodotti del marchio infiamma sempre di più ed i danni per l’azienda sono certamente inevitabili.

Sul sito di Purina la replica è tuttavia chiara: “I proprietari di animali sono comprensibilmente spaventati per le voci che parlano di problematiche a seguito del consumo di prodotti del nostro marchio, tali voce sono tuttavia false e generano confusione e paura infondata. I nostri prodotti garantiscono la salute e la sicurezza degli animali e possono essere somministrati in sicurezza“.

Parole che smentiscono completamente i fatti, ma al momento bisognerà senza dubbio indagare a fondo e capire se esistono responsabilità reali nei tanti casi di malessere e morti sospette registrati in tutto il mondo. Il web resta comunque un palcoscenico a volte surreale, prima di qualsiasi conclusione è quindi sempre meglio consultare il proprio veterinario per stabilire un piano alimentare adeguato e sicuro per il vostro animale.

