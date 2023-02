Trovato il cane più vecchio del mondo ecco quanti anni ha Bobi video

Bobi è ufficialmente il cane più vecchio del mondo: ha 30 anni, vive in Portogallo e per la sua età ha battuto il Guinness World Record.

Trenta anni e 226 giorni. Questa l’incredibile età del cagnolino portoghese di nome Bobi. Il segreto della sua longevità? Secondo gli umani che vivono con lui da quando è nato, è stato l’ambiente sano e tranquillo della piccola casetta situata vicino alla costa occidentale del Portogallo a permettergli di raggiungere questa età. Lo scorso primo febbraio 2023 Bobi è stato nominato dal Guinness World Records come il cane più vecchio del mondo, battendo il precedente record detenuto fino ad allora da un cagnetto australiano di nome Bluey, morto nel 1939 all’età di 29 anni e cinque mesi.

Bobi per i suoi 30 anni e 226 giorni è stato nominato dal Guinness World Records come il cane più anziano del mondo

Bobi è un cane di razza Rafeiro do Alentejo, una razza canina che ha un’aspettativa di vita media di 12-14 anni. A volte però la scienza commette degli errori come dimostra l’esempio di Bobi. Il primo febbraio scorso il cagnolino ha compiuto 30 anni e 226 giorni ed è stato insignito di una targa da parte del Guinness World Records.

La sua età è stata ufficialmente convalidata dal database degli animali domestici del governo portoghese, gestito dall’Unione nazionale dei veterinari. La nomina di Bobi come cane più vecchio del mondo arriva due settimane dopo la nomina sempre da parte del Guinness World Records di Spike, un Chihuahua di 23 anni, come il cane vivente più anziano.

Adesso il Guinness ha aggiornato i suoi record e Bobi è stato nominato sia come cane più anziano vivente sia come cane più vecchio di sempre superando anche Spike e battendo il record detenuto fino ad ora dal cagnolino Bluey, morto nel 1939 all’età di 29 anni e cinque mesi.

L’umano di Bobi, Leonel Costa, ha trovato Bobi quando era un cucciolo di poche settimane. Leonel aveva otto anni; ha portato a casa con sé il cagnolino, nascondendolo inizialmente ai suoi genitori con l’aiuto dei fratelli. Quando la madre e il padre di Leonel hanno scoperto il cucciolo hanno deciso di tenerlo. Bobi è entrato a far parte della famiglia e da allora per i successivi trenta anni è vissuto nella stessa casa.

Leonel racconta che il segreto della longevità di Bobi risiede nell’ambiente pacifico in cui vive e nel cibo che mangia: «Tra una lattina di cibo per animali o un pezzo di carne, Bobi non esita e sceglie il nostro cibo». Gli anni trascorrono sereni per il cagnolino, a parte qualche difficoltà nel camminare e la vista che negli ultimi tempo è peggiorata. In tutta la sua vita non è mai stato male, tranne nel 2018 quando era stato ricoverato in ospedale dopo essere improvvisamente collassato a causa di difficoltà respiratorie. Si può quindi augurare a questo dolce cagnolino, amante di tutti gli esseri viventi e in particolar modo amico dei gatti (come ricorda Leonel) di festeggiare altri compleanni felici. (di Elisabetta Guglielmi)