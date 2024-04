POCO X6 5G – Smartphone 12+256GB, Schermo Amoled 6.67 120HZ 1.5K, Snapdragon 7s Gen 2, Tripla fotocamera fino a 64 MP, 5100mAh, Bianco (Versione IT)

329,90€ - 289,90 €

Super efficienza e prestazioni top con Snapdragon 7s Gen 2

Tecnologia del chipset Snapdragon di utlima generazione a 4nm che spinge la velocità e riduce i consumi.

Tripla camera 64MP con Stabilizzazione Ottica (OIS)

POCO X6 Series dispone di una fotocamera principale da 64MP dotata di OIS. Grazie all’intelligenza artificiale e le funzioni avanzate, avrai tra le mani tutta la potenza necesaria per creare.

Display da 6.67″ con oltre 16 milioni di colori

POCO X6 è dotato di un display AMOLED da 6.67″, che con il doppio speaker ti permette di goderti video e giochi per ore.

Frequenza di aggiornamento a 120Hz

Significa dettagli super immediati grazie a una responsività fluida e incredibilmente veloce.

RAM da 12GB e 512GB di memoria

Più RAM significa più velocità di apertura e gestione e app in background. Più memoria vuol dire più video, foto e mai la necessità di fermarti.

Batteria da 5.000mAh

Mai più ansia da ricarica. Fino a 17 ore di video nostop.

Turbo charging da 67W

Super ricarica con caricabatterie in dotazione, 45min per arrivare al 100%

Esperienza audio-video completa

POCO X6 Series offre una qualità complessiva eccellente. Che si scelga per l’intrattenimento, il design o per l’esperienza complessiva, non può deludere.

Sistema di raffreddamento a Grafene

Quando si utilizzano processori potenti, serve un ottimo sistema di raffreddamento e POCO X6 ha un’area di dissipazione che grazie al grafene riduce la temperatura durante l’uso intensivo.

Pile ‏ : ‎ 1 Polimero di litio pile necessarie. (incluse)

Lingua ‏ : ‎ Inglese

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 18,4 x 9,2 x 6,1 cm; 550 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 11 gennaio 2024

Produttore ‏ : ‎ Xiaomi

ASIN ‏ : ‎ B0CMJGTH9T

Numero modello articolo ‏ : ‎ 6941812772072

Paese di origine ‏ : ‎ Cina

