Tradimenti di Piqué, Shakira torna a parlare: “La monogamia è un’utopia”

A due anni dall’annuncio della separazione da Gerard Piqué, Shakira è tornata a parlare dei tradimenti che ha subito e di com’è riuscita a ricostruire la sua vita. La cantante di Chantaje in un’intervista rilasciata a Marieclaire ha spiegato che non è stato facile accettare l’idea di essere una madre single ed ha anche detto che dopo i tradimenti del suo ex adesso pensa che la monogamia sia una sorta di utopia.



Nel profondo, ho sempre pensato che avere un marito fosse la cosa più importante della mia vita [ammette Shakira, con gli occhi fissi sul pavimento]. Ero alla ricerca di quell’uomo, di una persona come mio padre, con cui avere dei figli e con cui poi fare progetti per stare insieme per sempre. Ho fatto molti sacrifici per questo. Ero leale. Ma a volte le cose non vanno come previsto”.

“Non mentirò, è stata dura rivivere tutto e lavorare a questo nuovo disco. Stavo cercando di rinascere. Ognuna delle 16 canzoni descrive un momento nel tempo in cui stavo affrontando o elaborando un’emozione intensa. Ero in modalità combattimento. È stato come guarire. Sono stato in grado di trasformare il dolore e la rabbia che provavo in creatività, produttività e resilienza.

Non posso dire di non credere nell’amore perché vedo l’esempio dei miei genitori; come si guardano negli occhi e si tengono per mano e non riescono a vivere separati l’uno dall’altro. Ho assistito all’amore, semplicemente non sono stata così fortunata anch’io. La monogamia però è un’utopia. Ma sono stata ricompensato in altri modi, con l’amore dei miei fan, dei miei figli e dei veri amici. Oscar Wilde diceva che l’amicizia è la forma più pura di amore e penso che sia vero. Dura di più, almeno nella mia esperienza. La mia relazione è durata 12 anni, ma i miei amici rimarranno lì per tutta la vita. Quando sono arrivate le difficoltà, è stato allora che ho imparato quanto fosse veramente importante l’amicizia”.

