Labbro gonfio per la Fiordelisi a Pechino Express: cosa è successo

Chi ieri sera si è sintonizzato su Pechino Express avrà sicuramente visto Antonella Fiordelisi con un labbro gonfio. Ma cosa sarà capitato alla famosa ex gieffina?



Nulla di tutto questo. Pare infatti che la causa del labbro gonfia sia da attribuire al morso di un ragno. Durante la puntata di ieri di Pechino Express, Costantino Della Gerardesca si è accorto del gonfiore e ha chiesto spiegazioni ad Antonella, che ha risposto: “Credo mi abbia punto un insetto, non lo so, forse un ragno, non so bene. Però mi è gonfiato tutto“. Il conduttore ha quindi fatto i suoi complimenti: “Coraggiosissima visto che ti sei presentata comunque qui da noi“.

Il labbro gonfio di Antonella Fiordelisi, l’intervento dell’influencer su Twitter: “Ecco dove abbiamo dormito io ed Estefania quella notte”.

Ieri sera il morso del ragno è stato al centro del dibattito su Twitter ed è intervenuta anche la Fiordelisi. L’ex vippona ha rivelato che lei ed Estefania Bernal la notte del morso hanno dormito in una casa piena di insetti e ragni: “Abbiamo dormito in una casa piena di insetti e ovviamente a chi dovevano pungere i ragni? Non si molla per nulla lo stesso. Siamo arrivate seconde. Si va in semifinale, ma è stat veramente tosta“.

Nonostante i malus, gli incidenti, i piccoli imprevisto (e i ragni), Antonella ed Estefania sono andate dritte in semifinale, per la gioia di tutte le fan della Fiordelisi: “Chi la ferma la nostra guerriera”. “In questo programma ha dimostrato la sua vera forza”. “nemmeno il problema di stasera l’ha bloccata. Poi è comunque bellissima anche così e quindi continuiamo a tifare“.