Tiziano Ferro, la scaletta dei concerti del tour 2023: tutte le canzoni

Tiziano Ferro ha svelato le canzoni della scaletta dei concerti del tour 2023 attraverso un originale post su Instagram.

Tutto pronto, finalmente, per il nuovo tour di Tiziano Ferro. Un tour atteso tre lunghi anni, bloccato dalla pandemia, frenato dalle decisioni stesse del cantautore che non se l’è sentita di ‘prendere in giro’ i fan con continui rinvii, preferendo cancellare tutto e riorganizzare un nuovo tour da capo. Ora però l’incubo Covid fa meno paura, i concerti sono ripartiti con il ritmo normale e Tiziano è gasatissimo per il suo ritorno sul palco. Talmente euforico, da aver deciso di condividere le canzoni della scaletta dei prossimi concerti attraverso un post sui social.

Tiziano Ferro torna in tour nel 2023

Non è una consuetudine per gli artisti condividere le canzoni che verranno eseguite nella scaletta di un tour. Ma Tiziano evidentemente non vuole seguire le consuetudini, e ha scelto invece di sorprendere i suoi affezionatissimi fan mostrando “la playlist” delle trenta canzoni che eseguirà durante tutti i live.

Tiziano Ferro

Il countdown sta per terminare, e proprio in questa fase caldissima il cantante ha voluto fare una splendida sorpresa ai fan che hanno già prenotato il loro biglietto per uno dei concerti in calendario:

– 7 giugno 2023 allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro

– 11 giugno allo Stadio Olimpico di Torino

– 12 giugno allo Stadio Braglia di Modena

– 15, 17 e 18 giugno allo Stadio San Siro di Milano

– 21 giugno allo Stadio Artemio Franchi di Firenze

– 24 e 25 giugno allo Stadio Olimpico di Roma

– 28 giugno allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli

– 1° luglio allo Stadio San Nicola di Bari

– 3 luglio allo Stadio Cibali di Catania

– 4 luglio allo Stadio San Filippo di Messina

– 8 luglio allo Stadio del Conero di Ancona

– 11 luglio allo Stadio Dall’Ara di Bologna

– 14 luglio allo Stadio Euganeo di Padova

La scaletta dei concerti di Tiziano Ferro

Ovviamente il buon cantautore di Latina, pur avendo voluto ufficializzare le trenta canzoni, non l’ha resa proprio facile facile ai fan. L’ordine è sparso, e probabilmente cambierà di data in data. Intanto però è già possibile fare una cernita tra le tantissime canzoni che ormai ha collezionato nel suo vastissimo repertorio.

Di seguito l’elenco completo:

– Il conforto

– La differenza tra me e te

– Destinazione mare

– Incanto

– E fuori è buio

– Potremmo ritornare

– La prima festa del papà

– E Raffaella è mia

– Il regalo più grande

– Per dirti ciao

– L’ultima notte al mondo

– Amici per errore

– Ti voglio bene

– La vita splendida

– Ed ero contentissimo

– La fine

– Addio mio amore

– Indietro

– Il mondo è nostro

– Buona (cattiva) sorte

– Xdono

– Imbranato

– Ti scatterò una foto

– Hai delle isole negli occhi

– Balla per me

– L’amore è una cosa semplice

– Accetto miracoli

– Sere nere

– Alla mia età

Di seguito il post pubblicato da Tiziano: