nuove date e biglietti dei concerti

Elodie raddoppia le date degli show nei palazzetti nel 2023: le nuove date in calendario e le informazioni sui biglietti.

Il tour di Elodie nei palazzetti, prodotto da Vivo Concerti, ha riscosso un enorme successo. In meno di due settimane, i suoi spettacoli a Napoli, Milano e Roma hanno già registrato il tutto esaurito, tanto da spingerla a raddoppiare le date. Le nuove date sono state programmate per il 17, 20 e 26 novembre, rispettivamente al Palartenope, al Mediolanum Forum e al Palazzo dello Sport. Inoltre, è stato aggiunto un live a Firenze il 5 dicembre. Una grandissima novità per tutti i fan della cantautrice romana, pronta a raccogliere i risultati di un successo con pochi precedenti.

Elodie Show 2023: le nuove date

Il concerto evento dell’artista al Mediolanum Forum di Milano, prodotto da Vivo Concerti, ha riscosso un enorme successo e ora la cantante si sta preparando a tornare sul palco in autunno. L’artista si esibirà a Napoli venerdì 17 e sabato 18 novembre, a Milano lunedì 20 e martedì 21 novembre, a Roma il 25 e 26 novembre e infine a Firenze il 5 dicembre, concludendo il tour.

Elodie

La voce di Due ha totalizzato due miliardi di stream in carriera, di cui 500 milioni provenienti dal suo ultimo album Ok. Respira. Di recente l’artista ha anche vinto il David di Donatello per Proiettili (Ti mangio il cuore) come miglior canzone originale, interpretata da Elodie con Joan Thiele e scritta da loro insieme a Elisa ed Emanuele Triglia. Il suo ultimo singolo, Pazza Musica, realizzato in collaborazione con Marco Mengoni, è uscito il 26 maggio e le permetterà di essere tra le star di questa estate.

Di seguito il calendario degli appuntamenti:

– 17 e 18 novembre al Palapartenope di Napoli

– 20 e 21 novembre al Mediolanum Forum di Milano

– 25 e 26 novembre al Palazzo dello Sport di Roma

– 5 dicembre al Mandela Forum di Firenze

I biglietti per questi eventi sono in vendita sul circuito TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati.

Elodie con Mengoni in Pazza Musica

Marco Mengoni ed Elodie si sono uniti per un nuovo singolo intitolato, Pazza musica, uscito il 26 maggio. Il brano segna la prima collaborazione tra i due artisti ed è scritto da Paolo Antonacci, Davide Petrella, Davide Simonetta e Stefano Tognini (Zef).

Il brano è prodotto da E.D.D. e fa parte del terzo progetto discografico di Marco Mengoni della trilogia Materia, intitolato Materia (Prisma). Una canzone che celebra la libertà e incoraggia gli ascoltatori a lasciare andare le preoccupazioni. È un inno perfetto per l’imminente stagione estiva.