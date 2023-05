il cast e come vedere l’evento

Radio Italia Live 2023, il concerto a Palermo: il cast completo, tutti i cantanti che saliranno sul palco e dove vedere l’evento.

Il Radio Italia Live 2023 di Milano si è rivelato, come di consueto, un grandissimo successo. Ma lo spettacolo non è finito. A distanza di quattro anni dall’ultima volta, Radio Italia Live – Il Concerto è pronto a tornare anche a Palermo. L’annuncio era già stato fatto, ma adesso sono arrivati finalmente anche i nomi dei cantanti che si esibiranno durante una serata di grandissima musica al Foro Italico. E sono nomi, è il caso di dirlo, da Brividi. Scopriamo insieme tutti i dettagli sull’evento e le modalità per poter assistere al concerto da casa.

Radio Italia Live 2023: data e cast di Palermo

Squadra che vince non si cambia. Anche a Palermo la conduzione dell’evento sarà affidata da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, con il supporto di Manola Moslehi e di Daniela Cappelletti direttamente dal pubblico. Confermata anche la presenza di Saturnino, per suonare dal vivo la sigla del grande show musicale. Cambiano completamente invece gli interpreti sul palco, come già annunciato.

Radio Italia Live 2023 Palermo

Mentre in piazza Duomo a Milano abbiamo potuto ascoltare Achille Lauro, gli Articolo 31, Colapesce Dimartino, Elodie, Tiziano Ferro, Lazza, Madame, i Pinguini Tattici Nucleari, Eros Ramazzotti e Tananai, a Palermo il cast sarà formato da:

– Blanco

– Boomdabash

– Diodato

– Emma

– Irama

– Levante

– Ligabue

– Marracash

– Mr. Rain

– Paola & Chiara

– Max Pezzali

– Rkomi

– Rocco Hunt

– Sangiovanni

L’appuntamento è al Foro Italico di Palermo venerdì 30 giugno, con inizio concerto alle ore 20.40.

Dove vedere e come seguire il Radio Italia Live 2023

Come sempre, anche stavolta sarà possibile vedere il concerto attraverso numerosi canali. Il live sarà trasmesso in diretta su Radio Italia solomusicaitaliana, Radioitalia TV (canale 70 e 570 del digitale terrestre, 725 di Sky, 35 di TivùSat), oltre che in diretta streaming su radioitalia.it.

Inoltre, l’evento potrà essere seguito attraverso tutte le app ufficiali di Radio Italia, disponibili per Android, iOS e Huawei e su tutti i dispositivi Echo di Amazon. Per chi vorrà, sarà poi possibile interagire con gli account ufficiali di Radio Italia su Facebook, Twitter, Instagram e TikTok, utilizzando l’hashtag ufficiale #rilive.

Infine, l’evento verrà trasmesso in diretta in contemporanea anche su Sky Uno e in streaming su Now (disponibile anche on demand), e in chiaro sul canale Tv8, per completare la consueta copertura totale di uno degli eventi musicali più importanti dell’anno.