The Weeknd torna per completare la trilogia?

The Weeknd potrebbe essere pronto a rilasciare un nuovo album, completando così la trilogia iniziata con “After Hours” e “Dawn FM”.

Abel Tesfaye – in arte The Weeknd – ha suscitato tra i fan una gran tensione dopo alcune indiscrezioni che avevano tutto il sapore di un’incredibile novità. Il cantante canadese ha infatti pubblicato le copertine dei suoi ultimi due album, “After Hours” del 2020 e “Dawn FM” del 2022, seguite da un punto interrogativo su un terzo spazio ancora vuoto: potrebbe arrivare il terzo disco a completare la trilogia?

Un addio a The Weeknd?

Nonostante le voci sulla fine del progetto, Tesfaye ha avuto un 2023 straordinario, concludendo un tour mondiale di grande successo, facendo tappa anche in Italia, riuscendo anche a superare Drake nella lista delle canzoni più ascoltate su Spotify.

Tuttavia, l’artista aveva espresso il desiderio di “uccidere” il personaggio di The Weeknd per continuare la sua carriera artistica sotto un altro nome. “È qualcosa che devo fare, ho detto tutto ciò che potevo dire come The Weeknd”, ha dichiarato in un’intervista Abel.

Il probabile nuovo album in arrivo

Sebbene possano sembrano tristi e alquanto drastiche per i suoi fan, le dichiarazioni del cantante canadese potrebbero rappresentare semplicemente un nuovo inizio nella sua carriera musicale. Questo, potrebbe suggerire quindi che il prossimo album potrebbe essere l’ultimo rilasciato sotto il nome di The Weeknd.

E’ stato proprio nella giornata del 7 gennaio 2024 che l’artista ha consolidato questa idea nei suoi follower, pubblicando sul suo profilo Instagram un’immagine che potrebbe spoilerare un probabile nuovo lavoro in studio.

Nel post, mostra le copertine dei suoi ultimi due album, After Hours e Dawn FM. In coda, una terza foto che raffigura soltanto un punto interrogativo bianco su sfondo nero: il tutto accompagnato da un numero “3” che appare in didascalia.