La criminologa analizza il linguaggio del corpo di Fedez: ecco cosa ha dichiarato

La redazione di VideoNews con Pomeriggio 5 ha deciso di tornare a sfamarci regalandoci la criminologa chiamata a studiare il linguaggio del corpo di Fedez in quel famoso video in cui ha sostenuto di non essere presente al momento dell’aggressione di Cristiano Iovino. Era dai tempi del Pratiful che non chiamavano esperti forensi per analizzare fatti di cronaca e gossip.



In attesa di un bel rispolvero dell’indimenticabile macchina della verità dall’Alabama, Fedez è stato analizzato a sua insaputa da Anna Vagli.

“La nostra Anna Vagli, una criminologa, ha analizzato il linguaggio del corpo di Fedez in quella sua difesa che si è rivelata essere un boomerang dato che ha negato di essere lì, ma le immagini lo inchiodano“, ha esordito Myrta Merlino.

La criminologa analizza il linguaggio del corpo di Fedez

“Fedez ha un atteggiamento teatrale, ma nonostante sembri sicuro di sé il suo linguaggio del corpo ci comunica un profondo disagio” – le parole della criminologa, che ha poi proseguito – “Muove rapidamente gli occhi, ha tensione muscolare intorno agli occhi e aggrotta spesso le sopracciglia. Gesticola in maniera anormale rispetto al suo comportamento abituale. Gesticola e muove braccia e mani in maniera impulsiva e incontrollata rispetto al sorriso che esibisce”. […] “Manifestazioni inequivocabili di una crisi profonda”.

Del parere di Anna Vagli anche Aldo Vitali, direttore di Sorrisi: “Penso che ha ragione la criminologa, volevo aggiungere che sicuramente Fedez in questo momento vive un po’ la fesseria del neo separato che si sente padrone del mondo: è uscito da una situazione costretta e si è scatenato“. Alla faccia dello scatenato.

“Il linguaggio del corpo di #Fedez ci comunica un profondo disagio” L’analisi della criminologa Anna Vagli a #Pomeriggio5 pic.twitter.com/99tPhJ7LMD — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) May 14, 2024