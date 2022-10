The Sims 5, il primo sguardo al prossimo episodio della saga

In occasione di un evento in streaming per festeggiare i 22 anni di The Sims, Electronic Arts e Maxis hanno fornito uno sguardo sul futuro della serie: Maxis ha dato ai fan un assaggio delle primissime fasi del gioco e della piattaforma creativa di nuova generazione di The Sims, con il titolo provvisorio di Project Rene. Il titolo “Project Rene” è stato scelto per ricordare parole come rinnovamento, rinascimento e rinascita. Lo sviluppatore ha dichiarato che il gioco rimarrà fedele a ciò che The Sims è sempre stato, pur spingendosi a evolvere il modo in cui i Sims pensano e si comportano. Con Project Rene, i giocatori potranno scegliere se giocare da soli o collaborare con altri e avranno la possibilità di giocare su tutti i dispositivi supportati. “Fin dall’inizio, The Sims ha definito i giochi di simulazione di vita e ha continuato a crescere fino a diventare un’incredibile piattaforma per la creatività e l’espressione di sé”, afferma Lyndsay Pearson, vicepresidente della divisione Franchise Creative di The Sims. “Oggi inizia il nostro viaggio nei prossimi anni, mentre lavoriamo al prossimo gioco e alla prossima piattaforma creativa, attualmente intitolata Project Rene. Stiamo costruendo sulle stesse basi che hanno reso The Sims avvincente per generazioni di giocatori e stiamo spingendo i confini per creare nuove esperienze. Avremo molto altro da condividere man mano che continueremo a progredire nello sviluppo del gioco e nelle tappe fondamentali del nostro percorso”. Tutto questo mentre il gioco base The Sims 4 diventa gratis su tutte le piattaforme, computer e console.

Inoltre, sono stati presentati nuovi aggiornamenti per The Sims FreePlay e The Sims Mobile. The Sims FreePlay aggiungerà un aggiornamento dei volti dei Sim per le fasi di vita preadolescenziale, adolescenziale, adulta e anziana. Questo aggiornamento visivo prevede che tutte le acconciature, gli orecchini e gli occhiali siano condivisi tra tutti i generi, e sarà permanentemente disponibile gratuitamente nel gioco a partire da oggi. Inoltre, l’annuale missione stagionale “Christmas in the Heir” arriverà nel gioco a dicembre con una nuova narrazione speciale, mentre la possibilità di costruire e vivere in un superyacht di lusso sarà introdotta all’inizio del 2023. The Sims Mobile lancerà i balconi, una nuova aggiunta di costruzione/acquisto, durante le vacanze di quest’anno. La funzione offre ai giocatori l’opportunità di ricreare edifici con balconi e la possibilità di personalizzarli attraverso vari stili. Per la prima volta nella storia di The Sims, lo studio ha poi annunciato una nuova destinazione per i giocatori di The Sims 4 per scaricare mod e contenuti generati dagli utenti grazie a una nuova collaborazione con Overwolf, gestori di CurseForge, un gestore di mod e una piattaforma di scoperta di contenuti generati dagli utenti. Per anni, la comunità di The Sims 4 è stata ampliata dai modder e dai creatori di contenuti personalizzati, e oggi viene riconosciuta dalla casa madre del gioco.