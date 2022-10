Il nuovo iPad modello base cambia design e offre nuove funzioni

Apple ha finalmente lanciato il nuovo iPad base di decima generazione con design all-screen dotato di un ampio display Liquid Retina da 10,9″. Grazie al chip A14 Bionic, il nuovo iPad fornisce prestazioni più veloci promettendo sempre un giorno intero in termini di durata della batteria. Il sistema di fotocamere aggiornato comprende una fotocamera frontale da 12MP con ultra-grandangolo posizionata sul lato più lungo di iPad per offrire un’esperienza migliore nelle videochiamate, e una fotocamera posteriore da 12MP per foto e video 4K più nitidi e vividi. La porta USB-C permette di collegare una vasta gamma di accessori e il Wi-Fi 6 garantisce connessioni più veloci; i modelli con connettività cellulare supportano le reti 5G. Progettata appositamente per l’ultimo iPad, la nuova Magic Keyboard Folio ha un trackpad dove si può cliccare su tutta la superficie e un design versatile composto da due parti. Con iPadOS 16 e il supporto per Apple Pencil (prima generazione), può essere ordinato a partire da oggi, con disponibilità negli store a partire da mercoledì 26 ottobre.

Il nuovo iPad ha un design all-screen è disponibile in quattro colori: blu, rosa, giallo e argento. Il display Liquid Retina da 10,9″ si estende fino ai bordi del dispositivo: l’utente ha quindi a disposizione un’area dello schermo più grande mantenendo quasi le stesse dimensioni della generazione precedente. Il nuovo display Liquid Retina offre un’esperienza visiva da 2360×1640 pixel, circa 4 milioni di pixel, 500 nit di luminosità e tecnologia True Tone. Il Touch ID è stato spostato nel tasto superiore. La fotocamera frontale ora si trova sul lato orizzontale, una novità assoluta per iPad, così l’utente guarderà sempre l’obiettivo durante una chiamata FaceTime o quando registra un video da pubblicare sui social. Il sensore della fotocamera frontale orizzontale da 12MP con ultra-grandangolo e l’angolo di campo da 122° supportano la funzione Inquadratura automatica, che segue automaticamente i movimenti del soggetto per mantenerlo al centro dell’inquadratura.

La nuova fotocamera posteriore da 12MP con grandangolo permette di ottenere foto ad alta risoluzione e video 4K dettagliati, e supporta anche i filmati in slow-motion a 240 fps. I modelli Wi-Fi del nuovo iPad hanno un prezzo a partire da €589 mentre quelli Wi-Fi + Cellular partono da €789. Il nuovo iPad, con capacità di 64GB e 256GB, è disponibile in blu, rosa, giallo e argento. Apple Pencil (prima generazione) è compatibile con il nuovo iPad. È necessario un nuovo adattatore da USB-C a Apple Pencil per l’abbinamento e la ricarica; l’adattatore è incluso nella confezione della nuova versione di Apple Pencil (prima generazione), disponibile al prezzo di €119 (Iva inclusa). Chi già possiede una Apple Pencil (prima generazione) può acquistare l’adattatore da USB-C a Apple Pencil separatamente al prezzo di €10. La nuova Magic Keyboard Folio creata ad hoc per il nuovo iPad è disponibile al prezzo di €299 in bianco. La nuova Smart Folio creata ad hoc per il nuovo iPad è disponibile al prezzo di €99 nei colori bianco, blu cielo, anguria e giallo limone.