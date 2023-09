The Equalizer 2 stasera in tv su Rai 2

È The Equalizer 2 – Senza perdono il film in onda stasera alle 21.20 su Rai 2. Con la regia di Antoine Fuqua e con Denzel Washington tra i protagonisti, il film narra la storia di Robert McCall, in passato agente segreto, che vive in un quartiere popolare di Boston e si guadagna da vivere facendo l’autista.

Con l’aiuto della sua cara amica ed ex collega della Cia Susan Plummer, continua ad operare in azioni anche complesse. Susan, insieme a Dave York, un tempo collega di McCall, viene incaricata delle indagini su un apparente omicidio-suicidio avvenuto a Bruxelles, che coinvolge un agente della Cia. L’investigatrice viene però attirata in un tranello e a quel punto Robert entra in azione. Il film, sequel di “The Equalizer – Il vendicatore”, è un avvincente thriller che si ispira alla serie tv degli anni ’80 “Un giustiziere a New York”.