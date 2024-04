Terremoto pochi minuti fa, la scossa mette paura alla popolazione

Pochi minuti fa è stata registrata una nuova scossa di terremoto nella zona dei Campi Flegrei. L’epicentro è stato localizzato tra Pozzuoli e Bagnoli alle 19.44 circa. Ancora una volta si tratta di una scossa superficiale.

Sismografo

Ecco l’ultimo resoconto.

Che cosa sta succedendo nell’area dei Campi Flegrei?

Moltissime persone hanno fatto caso ai numerosi sismi che si stanno verificando negli ultimi mesi nell’area dei Campi Flegrei. La Terra continua a tremare senza sosta e pare che continui spostamenti si facciano sentire di ora in ora.

Ci riferiamo ad una zona altamente sismica che da sempre è soggetta alla forza erosiva e distruttrice legata al movimento delle zolle terrestri. Per quale motivo si verifica tutto questo e che cosa sta succedendo in Campania?

Campi Flegrei

Si tratta del frutto di un fenomeno naturale noto come bradisismo carsico, il quale vede il continuo spostamento delle placche terrestri che continuano ad alzarsi e ad abbassarsi. La vicinanza con il vulcano del posto, il Vesuvio, non può che intensificare un’azione di tale portata, estremamente pericolosa non solo per il paesaggio ma anche tutti coloro che vivono in una determinata zona.

Purtroppo è impossibile fare previsioni su quello che accadrà in futuro in quanto è tutto altamente imprevedibile. Parliamo infatti di un fenomeno naturale che non possiamo sapere quanto durerà e quale epilogo avrà.

Terremoto ai Campi Flegrei: nuova scossa registrata alle 19.44

Pochissimi minuti fa la terra in Campania ha tremato di nuovo. SI tratta di una persecuzione che ormai dura da diverse settimane, rendendo un inferno la vita di tutti gli abitanti della zona. Ci troviamo ancora una volta nella zona dei Campi Flegrei, più precisamente nell’area delimitata tra i Comuni di Pozzuoli e Bagnoli, in provincia di Napoli.

Area del terremoto

I sismografi hanno avvertito la scossa intorno alle 19.44, catalogando questo terremoto a una profondità di quasi 2km. La sua forza non è ancora stata resa nota, ma per fortuna non ci sono stati danni a cose, strutture e persone. Restiamo in attesa di nuovi aggiornamenti.