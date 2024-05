Ciampino, chi era Francesca Russo la 26enne trovata morta e cosa è emerso dai primi accertamenti

In queste ore le forze dell’ordine stanno facendo tutti gli accertamenti per la straziante vicenda di una 26enne, chiamata Francesca Russo, che nella mattina di sabato 18 maggio è stata trovata senza vita a casa del compagno. Lo stesso uomo, al mattino l’ha trovata riversa sul divano e si è reso conto che in realtà non respirava più.

Sul posto sono arrivati d’urgenza sia i sanitari, che le forze dell’ordine. Questi ultimi hanno avviato subito tutte le indagini del caso e come da prassi, hanno anche chiesto l’intervento del medico legale, che ora dovrà fare ulteriori accertamenti.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma è avvenuto nella mattina di sabato 18 maggio. Precisamente nella casa dell’uomo, che si trova a Ciampino. Da ciò che è emerso il 39enne, che è titolare di alcuni saloni di estetista nella zona di Roma e la 26enne, con la quale aveva iniziato una frequentazione da un po’ di mesi, lavorava per lui.

I due avevano passato la serata in un noto locale della Capitale e poi sono tornati a casa dell’uomo. Successivamente sono tornati nell’abitazione e dal racconto dell’imprenditore, la ragazza dopo un rapporto, si sarebbe allungata sul divano, dicendo che aveva freddo. Lui è andato a dormire, ma solo la mattina dopo l’ha trovata sempre lì, ma ormai senza vita.

Le indagini delle forze dell’ordine per il decesso della 26enne Francesca Russo

In un primo momento si era ipotizzato appunto che la coppia abbia fatto uso di sostanze stupefacenti. Tuttavia, il legale dell’uomo ci ha tenuto a far sapere che lui non le ha prese e che se la ragazza lo ha fatto, non lo ha fatto con insieme al compagno.

Dagli accertamenti inoltre, è emerso che la giovane solo poche settimane fa si era sottoposta ad un intervento al naso. Per questo era costretta a prendere dei medicinali, che forse con l’assunzione di alcol, avrebbero provocato il suo decesso.

Gli agenti vicino al corpo hanno trovato tracce ematiche, ma il medico legale intervenuto, ha scoperto che non era da ricondurre ad un decesso violento. Ora non bisognerà far altro che attendere i risultati dell’autopsia, per capire cosa è successo alla giovane.